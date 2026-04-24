PM busca informações sobre autores de tentativa de homicídio em Simonésia

Na noite desta quinta-feira, 23/04, por volta das 23h, na Praça Tarcísio de Miranda Sette, no distrito de Alegria, em Simonésia, um homem e uma mulher, ambos de 36 anos, foram vítimas de tentativa de homicídio.

Segundo informações, o casal percebeu indivíduos observando e filmando sua residência. Ao saírem em um veículo para questionar a atitude, um dos autores sacou uma arma de fogo e efetuou disparos em direção ao automóvel. Um dos disparos atingiu o para-brisa e se alojou no encosto do banco do motorista.

Em decorrência dos estilhaços de vidro, a mulher sofreu escoriações nas pernas. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos periciais no local.

As equipes policiais seguem em rastreamento para localizar os autores do crime. Informações podem ser repassadas pela comunidade no 190 telefone de emergências policiais ou 181 disque denúncia unificado.

Fonte: Portal Caparaó