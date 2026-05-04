Anvisa manda retirar do mercado substância usada em xaropes para tosse

A resolução, que passa a valer imediatamente, foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (27)

A Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão de medicamentos que contenham a clobutinal no Brasil. A resolução, que passa a valer imediatamente, foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (27).

Além da fabricação e uso, a nova medida atinge também importação, distribuição, comercialização e propaganda relacionado ao produto.