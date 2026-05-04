Anvisa manda retirar do mercado substância usada em xaropes para tosse

A resolução, que passa a valer imediatamente, foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (27)
A Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão de medicamentos que contenham a clobutinal no Brasil. A resolução, que passa a valer imediatamente, foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (27).
Além da fabricação e uso, a nova medida atinge também importação, distribuição, comercialização e propaganda relacionado ao produto.
Conforme a agencia, a proibição tem como base um parecer técnico da área de farmacovigilância que identificou um risco à saúde.
Os medicamentos com clobutinol podem provocar arritmias cardíacas graves, associadas ao prolongamento do chamado intervalo QT – medida usada no eletrocardiograma para mostrar o tempo de contração e relaxamento dos ventrículos cardíacos.
Ainda segundo a Anvisa, os riscos superam os possíveis benefícios, o que justifica a remoção suspensão completa e imediata do mercado.
Onde a substancia era utilizada?
O princípio ativo é normalmente utilizado em antitussígenos de ação direta no sistema nervoso central, ou seja, medicamentos indicados para o alívio de tosse seca e irritativa. Assim, costuma estar presente em xaropes e outros produtos voltados ao tratamento de sintomas respiratórios.
Pacientes que faziam o uso de produtos com clobutinol devem interromper o uso, buscando orientação médica para encontrar outras alternativas.
Fonte: CNN