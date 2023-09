Operação Independência vai fiscalizar estradas no feriado

DA REDAÇÃO – No feriadão de 7 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar as ações de fiscalização em todo o país, com a Operação Independência, que começa à meia-noite desta quinta-feira (7) e vai até domingo (10).

O objetivo é reduzir a violência no trânsito, combater a criminalidade e preservar vidas.

Por isso, serão intensificadas as ações de policiamento nos trechos mais críticos das estradas.

A ideia é reduzir o número de acidentes graves, feridos e mortes, uma vez que durante feriados prolongados há aumento no fluxo de veículos.

Como exemplo, os acidentes provocados por reação tardia, ineficiente ou falta de reação dos condutores, teve aumento de quase 30% entre 2021 e 2022.

O coordenador de Comunicação Institucional da PRF, Mateus de Paula, destacou a importância da conscientização. Por isso, ele pede mais atenção, paciência e tranquilidade aos motoristas

Mateus de Paula falou também sobre algumas das principais orientações da PRF para quem vai pegar a estrada.

Outras dicas aos motoristas incluem: planejar a viagem, com verificação da rota e de pontos de descanso e abastecimento; uma boa noite de sono; e o uso da cadeirinha para crianças.

De acordo com a PRF, as abordagens servem ainda para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais e drogas de circulação.

Ag.Brasil