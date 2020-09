O FIM DA PANDEMIA DA COVID-19 CHEGOU

Ildecir A. Lessa

Advogado

Pandemia é um termo utilizado para descrever uma situação em que determinada doença apresenta uma distribuição em grande escala, espalhando-se por diversos países. Sabe-se pelos registros históricos que, uma das maiores Pandemias que já afligiram a humanidade foi a da gripe espanhola, entre os anos de 1918 e 1920, em que cerca de 50 milhões de pessoas morreram.

No presente momento, o mundo todo sabe que, os primeiros casos da doença, denominada de COVID-19, surgiram na China, no final do ano de 2019. Em meados de março de 2020, a doença já estava presente em mais de 100 países. Voltando a questão do termo, Pandemia refere-se a uma situação em que a ocorrência de uma determinada doença infecciosa não ocorre apenas em uma determinada localidade, espalhando-se por diversos países e em mais de um continente, com transmissão sustentada entre pessoas.

A transmissão sustentada é caracterizada pela transmissão da doença por um indivíduo infectado que não esteve nos países com registro da doença a outro indivíduo que também não esteve em tais países. De todas as doenças infecciosas que causaram Pandemias, apenas a varíola foi erradicada, em 1980. As demais foram controladas por meio da imunização de rebanho, de medidas de prevenção, ou simplesmente se tornaram menos letais após mutações no vírus causador. Não há como prever o tempo de duração de uma Pandemia. A de gripe suína, por exemplo, durou cerca de 20 meses e terminou oficialmente em 10 de agosto de 2010. Naquele dia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou que o mundo havia superado o estágio 6, ou seja, a última etapa de alerta pandêmico. Os níveis de alerta correspondem ao nível de circulação do agente causador de uma zoonose em humanos após a primeira transmissão. A transmissão de uma doença não termina com a fabricação da vacina.

O segundo passo é descobrir uma forma de distribui-la globalmente, criando mecanismos que permitam o acesso de países pobres a doses suficientes para sua população. Aconteceram vários ataques à quarentena determinada por prefeitos, governadores e ex-ministros da Saúde em meio à Pandemia do novo Coronavírus, sob o argumento de que não existe nenhuma comprovação científica que tais medidas reduzam a contaminação. O certo é que, a mídia se encarregou nesse período todo, de assustar as pessoas, provocando o medo do caixão, cova rasa, somente para provocar pânico. Somente as pessoas contaminadas e de grupos de risco deveriam ter sido isoladas, declararam as pessoas honestas e de bom senso.

As estatísticas revelam que mais da metade das pessoas que morreram no mundo são idosos e em asilos. Então, a política de trancar pessoas sadias em casa, foi um equívoco do medo e do pânico. Assim, apesar de haver crescimento relevante dos números de contaminações em várias partes do país e ainda mortes, os olhares mais atentos e seguros apontam no sentido de que, epidemia de Coronavírus em sua fase final. O certo é que, nesse período de Pandemia, houve superfaturamento de equipamentos de saúde, sendo certo que em vários setores da saúde tiveram irregularidades, que agora estão sendo apuradas nos expedientes para enfrentamento da Covid 19.

De outro lado, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou na última quarta-feira (9) a integrantes do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que houve uma subnotificação “absurda” no país em razão do protocolo inicial da pasta para a Covid-19, que orientava a população a procurar atendimento médico só quando sentisse sintomas graves, como falta de ar. Agora já está operando a flexibilização em todo o país, vamos acompanhar se as políticas adotadas em tempos de Pandemia, foram efetivamente adequadas, porque o fim da Pandemia da Covid 19 chegou.