Novo bispo chegando

Diocese de Caratinga está recebendo o novo bispo. Momento de alegria, de orações, esperança e gratidão.

Dom Juarez Delorto Secco está chegando da diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ele tem bacharelado em Direito, especialização em Processo Matrimonial Canônico e ainda possui formação de educador.

Ecos de suas virtudes chegam até nós dando conta de seu coração aberto a todos, de sua constante alegria, de seu empenho em fazer crescer a Igreja de Cristo. Dinâmico nas resoluções e tranquilo diante das grandes decisões. Sabe ouvir, aconselhar e dividir o próprio coração com quem necessita de uma palavra amiga.

Sendo um outro Cristo em nosso meio, sua missão é orientar e amar o rebanho inteiro.

Caratinga o recebe com entusiasmo. Ele vai sentir como a nossa Igreja de Caratinga é um relicário de espiritualidade. O povo recebe o evangelho de maneira sublime e sempre corresponde aos ensinamentos dos bispos que por aqui passaram.

Sentimos que o bispo é nosso mestre maior, apóstolo escolhido por Jesus para ocupar seu lugar em nossa terra.

Dom Juarez vai conhecer de perto as qualidades de nossa gente e sei que ficará feliz de ter aqui o lugar de seu bispado. Todas as paróquias possuem párocos e padres que são verdadeiros apóstolos do Reino. Todos trabalham com afinco para o crescimento da Doutrina do Pai entre nós e ajudam a colocar azeite em nossas lamparinas. As associações religiosas são a fonte viva da diocese. Atuam com dinamismo e são o estandarte das paróquias. Os Vicentinos, o Apostolado da Oração e outros seguimentos oferecem presenças fortes e acolhedoras.

Dom Juarez ainda poderá contar com uma figura de grandeza. Trata-se de Monsenhor Raul Motta de Oliveira. Admirável santo que já completou 65 anos de precioso sacerdócio, e que ajudou a construir nossa vida religiosa. Esteve ao lado de todos os bispos que exerceram aqui seu trabalho. Muitas vezes foi peça principal de decisões, de afirmações, de presença de luz. Também, agora, continuará, com certeza, a estar ao lado do novo bispo que sentirá em sua presença a bênção de Deus.

Seja feliz, Dom Juarez! O senhor encontrará aqui um rebanho unido, obediente, orante e amoroso. Que Deus continue abençoando seu sacerdócio e sua nova missão Que o Espírito Santo o ilumine e lhe dê fortaleza, saúde, alegrias e paz. E em horas de lutas ou de solidão, que Nossa Senhora lhe dê o colo carinhoso de mãe, o manto que o agasalhe e a mãe que o afague.

Um trabalho repleto das bênçãos do alto marcará sua permanência em nossa Caratinga. Aqui, as palmeiras lhe acenam boas-vindas, e a Itaúna, em silêncio, ouvirá seus salmos de apóstolo incansável. Que Deus confirme o seu lema: “Permanecei no meu amor” (Manete Cantate Mea), enquanto nós todos vamos o rodeando com nosso afeto e nossas preces.