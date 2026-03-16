Táxi desgovernado atropela duas mulheres em calçada de Nova York

‘Milagrosamente’, as duas vítimas tiveram apenas ferimentos leves

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um táxi desgovernado atropelou duas mulheres que conversavam tranquilamente em calçada na região de Lower East Side, Manhattan, em Nova York (EUA), na tarde do último sábado (14/3).

Ambas as mulheres foram arremessadas sobre o capô do táxi, que então se chocou contra a fachada da mercearia, espalhando estilhaços de vidro, flores e outros detritos pela rua, contou a emissora WABC.

O impacto lançou uma das mulheres escada abaixo, do lado de fora da mercearia, enquanto a outra ficou caída na calçada, disseram testemunhas assustadas.

“Eu estava comendo bem ao lado, e esse táxi perdeu o controle e atropelou as duas”, disse uma testemunha. “Uma garota caiu à direita do táxi, a outra caiu no porão. Foi uma loucura. Eu estava conversando com a garota… no porão, do outro lado do táxi, porque a amiga dela perguntou: ‘Você viu minha amiga?’ Tentamos chamá-la pelo nome e então ouvimos um sussurro: Estou aqui, estou aqui!'”, acrescentou.

A testemunha e a amiga da vítima continuaram conversando com ela até a chegada da polícia.

O impacto lançou uma das mulheres escada abaixo, do lado de fora da mercearia, enquanto a outra ficou caída na calçada, disseram testemunhas assustadas.

“Eu estava comendo bem ao lado, e esse táxi perdeu o controle e atropelou as duas”, disse uma testemunha. “Uma garota caiu à direita do táxi, a outra caiu no porão. Foi uma loucura. Eu estava conversando com a garota… no porão, do outro lado do táxi, porque a amiga dela perguntou: ‘Você viu minha amiga?’ Tentamos chamá-la pelo nome e então ouvimos um sussurro: Estou aqui, estou aqui!'”, acrescentou.

A testemunha e a amiga da vítima continuaram conversando com ela até a chegada da polícia.

A passageira do táxi, identificada como Brenna, declarou que repentinamente o motorista perdeu o controle do veículo:

“Estava tudo normal, e de repente, batemos na floricultura. Não tínhamos ideia do que tinha acontecido, então saímos e vimos alguém no chão e outra pessoa embaixo do carro.”

Apesar da violência do impacto, as duas vítimas tiveram ferimentos leves. Elas foram encaminhadas a um hospital próximo. O motorista também foi atendido, sem gravidade.

Fonte: Extra Globo