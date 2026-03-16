Neymar fica fora da convocação de Ancelotti para Seleção Brasileira

Lista anunciada nesta segunda é a última antes da chamada final para a Copa de 2026

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16) os jogadores convocados para a Seleção Brasileira nos amistosos da Data Fifa de março. O atacante Neymar não aparece na lista.

A convocação marca a última oportunidade de testes antes da relação final para a Copa do Mundo de 2026, prevista para a segunda quinzena de maio.

O Brasil enfrenta França e Croácia nos dias 26 e 31 de março. As partidas fazem parte da preparação da equipe para o Mundial.

A possível presença de Neymar era um dos temas entre torcedores antes do anúncio da lista.

O camisa 10 ficou longo período afastado da Seleção após a grave lesão no joelho sofrida em outubro de 2023 e ainda busca retomar ritmo competitivo.

A Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela última vez antes da Copa do Mundo. O técnico divulgou a lista de jogadores para a Data Fifa de março e concedeu coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (16), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. acompanha a condição física do atacante enquanto define os últimos nomes do grupo para o ciclo da Copa.

Desejo é voltar
Após o empate entre Santos e Corinthians por 1 a 1, neste domingo (15), pelo Campeonato Brasileiro, Neymar falou sobre a expectativa de voltar à equipe nacional.

“Estou trabalhando para isso, obviamente meu desejo é voltar à Seleção e jogar uma Copa do Mundo. Isso cabe à comissão escolher. Se eu estiver lá ou não, sempre torcerei pela Seleção”, comentou o jogador.

A partida na Vila Belmiro foi a última do atacante antes do anúncio da convocação desta segunda-feira.

Veja a convocação da Seleção Brasileira

Goleiros

  • Alisson – Liverpool
  • Bento – Al-Nassr
  • Ederson – Fenerbahce

Laterais

  • Alex Sandro – Flamengo
  • Danilo – Flamengo
  • Douglas Santos – Zenit
  • Wesley – Roma

Zagueiros

  • Bremer – Juventus
  • Gabriel Magalhães – Arsenal
  • Ibañez – Ah-Ahli
  • Léo Pereira – Flamengo
  • Marquinhos – PSG

Meias

  • Andrey Santos – Chelsea
  • Casemiro – Manchester United
  • Danilo – Botafogo
  • Fabinho – Al-Ittihad
  • Gabriel Sara – Galatasaray

Atacantes

  • Endrick – Lyon
  • Gabriel Martinelli – Arsenal
  • Igor Thiago – Brentford
  • Luiz Henrique – Zenit
  • Matheus Cunha – Manchester United
  • Raphinha – Barcelona
  • Rayan – Bournemouth
  • Vinícius Júnior – Real Madrid
  • João Pedro – Chelsea

Fonte: CNN Brasil

