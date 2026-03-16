Neymar fica fora da convocação de Ancelotti para Seleção Brasileira

Lista anunciada nesta segunda é a última antes da chamada final para a Copa de 2026
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16) os jogadores convocados para a Seleção Brasileira nos amistosos da Data Fifa de março. O atacante Neymar não aparece na lista.
A convocação marca a última oportunidade de testes antes da relação final para a Copa do Mundo de 2026, prevista para a segunda quinzena de maio.
O Brasil enfrenta França e Croácia nos dias 26 e 31 de março. As partidas fazem parte da preparação da equipe para o Mundial.
A possível presença de Neymar era um dos temas entre torcedores antes do anúncio da lista.
O camisa 10 ficou longo período afastado da Seleção após a grave lesão no joelho sofrida em outubro de 2023 e ainda busca retomar ritmo competitivo.
A Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela última vez antes da Copa do Mundo. O técnico divulgou a lista de jogadores para a Data Fifa de março e concedeu coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (16), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
Desejo é voltar
Após o empate entre Santos e Corinthians por 1 a 1, neste domingo (15), pelo Campeonato Brasileiro, Neymar falou sobre a expectativa de voltar à equipe nacional.
“Estou trabalhando para isso, obviamente meu desejo é voltar à Seleção e jogar uma Copa do Mundo. Isso cabe à comissão escolher. Se eu estiver lá ou não, sempre torcerei pela Seleção”, comentou o jogador.
A partida na Vila Belmiro foi a última do atacante antes do anúncio da convocação desta segunda-feira.
Veja a convocação da Seleção Brasileira
Goleiros
- Alisson – Liverpool
- Bento – Al-Nassr
- Ederson – Fenerbahce
Laterais
- Alex Sandro – Flamengo
- Danilo – Flamengo
- Douglas Santos – Zenit
- Wesley – Roma
Zagueiros
- Bremer – Juventus
- Gabriel Magalhães – Arsenal
- Ibañez – Ah-Ahli
- Léo Pereira – Flamengo
- Marquinhos – PSG
Meias
- Andrey Santos – Chelsea
- Casemiro – Manchester United
- Danilo – Botafogo
- Fabinho – Al-Ittihad
- Gabriel Sara – Galatasaray
Atacantes
- Endrick – Lyon
- Gabriel Martinelli – Arsenal
- Igor Thiago – Brentford
- Luiz Henrique – Zenit
- Matheus Cunha – Manchester United
- Raphinha – Barcelona
- Rayan – Bournemouth
- Vinícius Júnior – Real Madrid
- João Pedro – Chelsea
Fonte: CNN Brasil