Inep divulga ‘espelhos’ da redação do Enem 2025 com somas de pontuação erradas; veja exemplos de notas que ‘não batem’

Nota total do texto é composta pela soma de cada uma das 5 competências avaliadas. g1 teve acesso a exemplos nos quais resultados são conflitantes.
Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 passaram a ter acesso, nesta terça-feira (17), à vista pedagógica (conhecida como “espelho”) da redação que entregaram no dia da prova. Isso inclui uma “foto” do texto que escreveram e um detalhamento da nota: para compor os 1.000 pontos totais, os corretores atribuem um valor de 0 a 200 para cada uma das 5 competências exigidas.
➡️No entanto, segundo o g1 apurou, parte dos alunos recebeu boletins em que a soma de pontos está errada. Veja exemplos abaixo.
A reportagem questionou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sobre a divergência nos dados, mas não havia obtido resposta até a mais recente atualização deste texto. Sem apresentar justificativa, o órgão deletou das redes sociais os posts que anunciavam a divulgação dos espelhos.