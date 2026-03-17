Inep divulga ‘espelhos’ da redação do Enem 2025 com somas de pontuação erradas; veja exemplos de notas que ‘não batem’

Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 passaram a ter acesso, nesta terça-feira (17), à vista pedagógica (conhecida como “espelho”) da redação que entregaram no dia da prova. Isso inclui uma “foto” do texto que escreveram e um detalhamento da nota: para compor os 1.000 pontos totais, os corretores atribuem um valor de 0 a 200 para cada uma das 5 competências exigidas.