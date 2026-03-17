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Procon Caratinga afirma que não recebeu denúncias sobre alta no preço do Diesel

CARATINGA- Mesmo diante do aumento no preço do óleo diesel em todo o país, o PROCON Municipal de Caratinga informou que não recebeu, até o momento, nenhuma denúncia formal de consumidores relacionada a possíveis abusos nos valores praticados pelos postos do município.

De acordo com o órgão, o diesel teve uma alta aproximada de 7% nos postos brasileiros na primeira quinzena de março de 2026. O reajuste é reflexo direto das tensões geopolíticas no Oriente Médio, que têm impactado o mercado internacional de combustíveis e influenciado os preços no Brasil.

Diante desse cenário, o PROCON destaca que está monitorando o comportamento dos preços nos postos de Caratinga, com o objetivo de identificar possíveis repasses abusivos ao consumidor.

Até o momento, segundo o órgão, não foram registradas denúncias formais relacionadas a aumentos considerados irregulares no município. Ainda assim, a fiscalização segue ativa.

“O PROCON permanece atento e reforça que qualquer prática que configure abuso ou irregularidade poderá ser apurada conforme determina a legislação de defesa do consumidor”, informou o órgão em nota.

Orientação ao consumidor

O PROCON Municipal orienta que a população fique atenta aos preços praticados e, em caso de suspeita de irregularidades, procure o órgão para registrar a denúncia.

A participação dos consumidores, segundo o PROCON, é fundamental para garantir a transparência no mercado e coibir práticas abusivas.

O órgão reforça ainda que está à disposição da população para esclarecer dúvidas e receber manifestações, contribuindo para a proteção dos direitos do consumidor em Caratinga.

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