Criminosos invadem casa rural, rendem moradores e fogem com joias em Ubaporanga

Na madrugada desta quinta-feira (30) por volta das 2h a tranquilidade do Córrego das Palmeiras, na zona rural de Ubaporanga foi interrompida por uma ação criminosa violenta. A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 62º BPM, foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo em residência.

Segundo relato da vítima, um homem de 52 anos, o crime teve início após ele ouvir barulhos suspeitos durante a noite. Ao verificar a situação, constatou que indivíduos haviam invadido o imóvel após arrombarem uma janela, acessada pelo telhado.

De acordo com as informações apuradas, três autores participaram da ação, todos utilizando máscaras do tipo balaclava. Um deles estava armado. Os criminosos entraram na casa à procura do morador e chegaram a abordar uma testemunha, que foi contida e interrogada sobre o paradeiro da vítima.

Durante as buscas no interior da residência, os suspeitos subtraíram uma maleta contendo diversos relógios, além de um anel de formatura em ouro. Após o crime, o trio fugiu tomando rumo ignorado.

A vítima levantou a suspeita de que o roubo possa estar relacionado ao recebimento recente de um valor proveniente de seguro, o que pode ter motivado a ação dos criminosos.

A Polícia Militar segue em intenso rastreamento na região, com o objetivo de identificar e prender os autores do crime.