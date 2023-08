Motorista fica ferido em colisão com carro no bairro Zacarias

A Polícia Rodoviária Federal registrou uma colisão entre um veículo Fox, e uma moto Fazer 250 na manhã dessa quarta-feira (9).

A colisão aconteceu no perímetro urbano da BR-116, no bairro Zacarias, próximo ao posto da PRF. De acordo com informações de testemunhas , o carro tentava atravessar a pista, quando colidiu com a moto que seguia pela rodovia. O condutor da moto ficou ferido e foi socorrido ao hospital.