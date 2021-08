Miss Real Entre Folhas, jovem busca título nacional

Graziele Batista procura patrocinadores para custear viagem e disputar final

CARATINGA– Foi ainda na infância que Graziele Batista assistia pela TV aos desfiles de moda. “Eu tinha uns 10 anos de idade, vendo as mulheres todas empoderadas na passarela. Brotou esse sonho no meu coração, já comecei em casa a desfilar, vi que eu gostava muito da coisa”, afirma.

Aos poucos, a menina foi observando a graciosidade e a elegância das modelos e quis se tornar uma delas. Aos 17 anos, Graziele consagrou-se Miss Real Entre Folhas e é finalista do Miss Brasil Real.

A jovem esteve no estúdio do DIÁRIO DE CARATINGA e falou sobre o seu sonho e a respeito de uma campanha que está realizando, em busca de patrocinadores para custear as despesas de uma viagem para a final do concurso.

Conforme Graziele, ela sempre contou com o apoio da família. A primeira oportunidade profissional se deu em 2019. “Participei do projeto Passarela, consegui me agenciar numa agência de Três Marias e agora estou participando do Miss Brasil Real”.

Da cidade de Entre Folhas, ela relata as dificuldades encontradas nesta profissão no interior e relata que os estudos também são uma prioridade em sua vida. “Moro numa cidade pequena, onde não tem muito recurso para isso. Então, você tem que correr atrás de verdade, se é isso que você quer. Sou estudante, estou fazendo o Ensino Médio, também penso em fazer o curso de Direito”. Questionada sobre sua inspiração no mundo da moda, prontamente ela responde o nome da top model Gisele Bündchen. “Meu Deus, aquela mulher é maravilhosa, gente! Me inspiro muito nela”.

Para Graziele, o título de miss carrega muito mais que o glamour, mas, a responsabilidade de ser exemplo. “Ser a miss da minha cidade representa algo muito importante. Além de representar minha cidade, quero ser espelho para outras meninas seguirem os sonhos que elas querem também”.

O CONCURSO

Finalista do Miss Brasil Real, Graziele explica que nas etapas iniciais do concurso, cada município seleciona uma modelo para representá-lo. “Após todas as cidades escolhendo uma modelo, tem a final do Miss Brasil Real, que será em Campos, no Rio de Janeiro, onde ficam todas as modelos disputando, com os jurados, para julgar simpatia, passarela, tudo isso, elegendo a ganhadora”.

No entanto, para buscar o título será necessário angariar fundos para custear a viagem. A final está agendada para o final do mês de outubro. “A viagem tem custos muito altos, de onde moro até a cidade que vamos ficar são umas nove horas mais ou menos, além do custo de ônibus, passagem, tem que ficar hospedado lá e já andei olhando os preços do hotel, não é barato. Tem a alimentação, os hotéis só fornecem o café da manhã”.

Graziele finaliza deixando os contatos para quem desejar conhecer mais sobre sua história e contribuir com qualquer quantia, para custeio da viagem. “Queria muito mesmo pedir ajuda, sozinha não tem como. Peço ajuda para qualquer coisa, daqui pra lá é muito longe, vamos ficar seis dias, pois, tem todo um treinamento até chegar na final. Meu número de telefone é (33)99967-0188 ou meu instagram @miss_grazii”.