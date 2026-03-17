Corpo de Bombeiros de MG abre concurso com 342 vagas e salários de até R$ 11 mil

Inscrições estarão disponíveis no período de 18/5 a 17/6.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) publicou, no sábado (14/3) os editais para o Curso de Formação de Soldados (CFSd) e o de Curso de Formação de Oficiais (CFO). Ao todo, serão oferecidas 342 vagas para atuar como bombeiro militar em Minas Gerais, distribuídas em: 321 para o CFSd e 21 para o CFO.

Alguns requisitos para ingresso nos cursos da instituição são comuns nos dois editais, como possuir idoneidade moral; ter aptidão física; ser aprovado em avaliação psicológica. Em cumprimento a lei vigente, é exigido o nível de escolaridade superior, CNH ou permissão para dirigir, no mínimo categoria B.

ESCOLARIDADE

Para o concurso do CFO 2027, será exigido a titulação de nível superior de escolaridade, na modalidade de bacharelado ou de licenciatura, ou seja, não há restrição de curso. Já para o CFSd 2027, será exigido a titulação de nível superior de escolaridade, sendo o curso superior bacharelado, licenciatura, tecnólogo ou sequencial.

AMPLA CONCORRÊNCIA

Não há delimitação de vaga por gênero. Contudo, as provas físicas permanecem com tabelas diferenciadas para homens e mulheres, com grau de dificuldade observando o princípio da isonomia.

INSCRIÇÕES E PROVAS

As inscrições para ambos os concursos estarão abertas de 18/5 a 17/6, no site da banca organizadora Idecan:

https://concurso.idecan.org.br/

O Curso de Formação de Soldados prepara os militares para o atendimento direto à população, com forte atuação operacional, especialmente em áreas como o atendimento pré-hospitalar e salvamentos.

Já o Curso de Formação de Oficiais prepara líderes e gestores. No início da carreira, os oficiais coordenam equipes operacionais e, ao longo da trajetória profissional, podem assumir cargos estratégicos na corporação.

Crédito: CBMMG/ Divulgação