Avança o projeto de reforma da Policlínica Municipal

CARATINGA- A reforma da Policlínica Municipal de Caratinga está prestes a sair do papel. A obra será realizada com recursos provenientes do Acordo do Rio Doce e faz parte do Plano Especial de Saúde elaborado pela gestora municipal de saúde, Paula Botelho.

De acordo com a administração municipal, o plano já foi aprovado e o processo para execução da obra está atualmente em fase de licitação no setor responsável da Prefeitura. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a rede de atendimento à população, promovendo melhorias na estrutura física da unidade e garantindo mais conforto, segurança e qualidade na assistência prestada aos usuários do sistema público de saúde.

Com a reforma, a Policlínica Municipal deverá ampliar sua capacidade de atendimento e oferecer um ambiente mais adequado tanto para pacientes quanto para os profissionais de saúde. A expectativa é que as melhorias contribuam para tornar o atendimento mais eficiente e organizado, beneficiando diretamente os moradores que utilizam os serviços da unidade.

A intervenção faz parte de um conjunto de investimentos planejados pela gestão municipal para qualificar os serviços de saúde no município. Segundo a Prefeitura, a aplicação dos recursos do Acordo do Rio Doce segue critérios técnicos e planejamento estratégico, buscando fortalecer a estrutura da rede pública e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde em Caratinga.

A reforma da Policlínica é considerada uma medida importante para modernizar a infraestrutura da saúde municipal e acompanhar a demanda crescente por atendimentos no sistema público.