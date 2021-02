Letícia Lopes, vencendo desafios

Atleta ganhou duas corridas importantes em 24 horas. Ela fala um pouco dessa saga

CARATINGA – Letícia Lopes é uma das competidoras que traz os resultados mais expressivos para o atletismo caratinguense. Como exemplo, em setembro de 2019, foi medalhas de bronze na corrida Dez Milhas Garoto na faixa etária 20/24 anos. No dia 31 de dezembro mesmo ano, Letícia Lopes ficou em sétimo lugar em sua categoria na mais tradicional prova do atletismo brasileiro, a Corrida de São Silvestre. Com a pandemia, as competições foram adiadas, mas mesmo assim a atleta se manteve em treinamento. Assim que algumas provas foram retomadas, a atleta se propôs a um desafio: participar de duas provas em menos de 24 horas. Ela participou, venceu ambas e agora nos conta como foi essa aventura.

Power Pace

Letícia Lopes começa falando, obviamente, sobre a questão da pandemia do coronavírus. “Quando entrou a pandemia, pensei que iria afetar bastante as corridas. De fato afetou as corridas, mas os treinos continuaram e pude me dedicar até um pouco a mais. Foi um período longo, só de treino. Sem uma prova alvo”.

Mas com o passar do tempo, eis que provas foram surgindo. “Foi então que me interessei pelo Trail Run Espinhaço Extremo em Diamantina. Sem saber muita coisa da prova, fiz a inscrição nos 21km. Nunca havia competido essa distância, mas a sede de competir falou mais alto que a insegurança”, pondera Letícia Lopes.

Porém, uma notícia fez com que Letícia Lopes tomasse uma decisão. “Semanas antes da prova anunciaram a Power Pace em Ipatinga no mesmo final de semana da Extremo. Uma seria no sábado a outra no domingo. Como houve essa brecha, decidi então fazer uma dobradinha pela primeira vez. Me chamaram de louca, até mesmo irresponsável. Pois eu fui com ainda mais coragem que antes. Para mim seria um desafio e tanto. Mas foi muito mais que isso…”, observa a atleta.

Então no sábado (31 de outubro de 2020), ela esteve em Ipatinga participando da Power Pace, numa corrida de 5km. “Corremos com chuva e estava um friozinho daqueles de ficar debaixo da coberta. Resultado da prova? Campeã”, informa Letícia Lopes.

Trail Run Espinhaço Extremo

Após a corrida em Ipatinga, a atleta partiu rumo a Diamantina, numa viagem longa e cansativa. No domingo (1º de novembro de 2020) ela tinha a outra competição. “Fui para o hotel descansar e no outro dia bem cedinho acordei para cumprir a minha segunda tarefa, correr 21km. Não imaginei o quão difícil seria o percurso. 99% de trilha, muita pedra, cachoeira, morros. Sem sombra de dúvidas foi a corrida mais difícil de todas para mim. Para falar verdade, nem eu acreditava que seria capaz e se eu soubesse que seria tão difícil, teria desistido. Mas ainda bem que eu não sabia. Ainda bem que eu não ouvi as pessoas e fui com a cara e coragem cumprir o meu maior desafio até hoje. Ah! E o resultado? Campeã dos 21 km, em meio de mulheres brutas”, comemora.

Agora o próximo desafio de Letícia Lopes será a 2ª Etapa do Circuito Capixaba de Montanhas, que será no dia 21 de março.

Por fim, Letícia Lopes faz seus agradecimentos. “Agradeço ao meu patrocinador oficial, Produtos Boachá; agradeço meu consultor nutricionista Esdras, que foi peça chave para o meu rendimento nas duas provas e agradeço ao Bolsa Atleta Caratinga, que apoia e incentiva o esporte na minha cidade”, conclui.