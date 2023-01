Jovem executado na zona rural de Simonésia

SIMONÉSIA – Um crime de homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira (18) no distrito de Alegria, zona rural de Simonésia. A vítima é Marcos Vinícius Alves Olário, de 24 anos.

A Polícia Militar foi acionada após receber informação de que uma pessoa teria sido vítima de disparos de arma de fogo no distrito de Alegria. Segundo informações, a vítima teria entrado no interior de um bar e logo após o autor chegou em uma motocicleta Honda/Bros, de cor preta, sem placa, ficando na motocicleta o condutor.

O passageiro desceu com capacete na cabeça, adentrou no interior do bar e efetuou disparos contra a vítima, que saiu correndo em direção à rua, onde foi perseguida e novamente alvejada, vindo a cair ao solo.

Perícia da Polícia Civil compareceu ao local, sendo constatados ao menos quatro ferimentos provenientes de disparos de arma de fogo na vítima Marcos Vinícius. Foi apreendida ainda a quantia de R$ 1.687,00 em dinheiro, que estava com a vítima.

Em contato com os pais da vítima, ambos relataram que o filho já esteve preso por tráfico de drogas, mas que não sabiam da vida atual dele, tendo em vista que a mais ou menos quatro meses estava sem dar notícias. Os familiares informaram ainda que não sabem de desavenças que o filho teria e não suspeitam de ninguém. A vítima, antes de ir para o distrito de Alegria, residia no bairro Santa Terezinha, em Manhuaçu.

As equipes da PM realizaram diversas diligências para localizar os envolvidos no crime, como operação de cerco e bloqueio nos principais acessos ao distrito, e também entrevistas a indivíduos suspeitos e seguem em rastreamento para localizar os autores. A população pode denunciar através do disque denúncia unificado 181 ou do 190.