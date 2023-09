IMA apreende 160 quilos de linguiça imprópria para o consumo

Operação aconteceu na BR-458, próximo ao trevo de São João do Oriente. Produto não tinha selo de inspeção e era transportado sem refrigeração adequada

CARATINGA- Durante operação nesta quinta-feira (28), o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) de Inhapim apreendeu 160 quilos de linguiça sem selo de inspeção, em um veículo sem refrigeração adequada, na BR-458, próximo ao trevo de São João do Oriente.

O médico veterinário Gustavo Moreira detalha os trabalhos realizados com apoio da Polícia Militar Rodoviária. “A gente solicita o apoio deles para fazer essa fiscalização. Essas fiscalizações são feitas às BRs, nos acessos. Estamos na LMG-823, que liga Inhapim a São Sebastião do Anta. Mais cedo, estivemos na BR-458, que liga Inhapim a Ipatinga”.

De acordo Gustavo, o IMA é um órgão de defesa sanitária animal e vegetal, responsável pelo trânsito de cargas vivas, como bovinos, equídeos e suínos. “Todo mundo que carrega carga viva tem que tirar uma guia no IMA, uma GTA (Guia Trânsito Animal), assim ele tem autorização para transitar de uma forma correta. Trabalhamos também com inspeção de produtos de origem vegetal, que seriam aquelas pessoas que levam mercadoria para o Ceasa. As mercadorias passíveis de fiscalização são citrus, que seria limão e mexerica e banana. Os produtores que trabalham com esses produtos têm que tirar a guia no IMA, que seria a PTV (Permissão de Trânsito Vegetal). Outra fiscalização nossa são os produtos de origem animal, que seriam derivados de carne e leite”.

Durante a blitz, a equipe verifica se os produtos estão dentro da temperatura correta, dentre outros parâmetros. “Se o dono da mercadoria está levando em caminhões ou carros apropriados e a origem, se passou por inspeção, o produto com selo de qualidade, que é a autorização que a pessoa tem que ter para produzir um produto de consumo humano”.

Durante a fiscalização de veículos, o IMA obteve êxito na apreensão de produto impróprio para o consumo, bem como aplicação de multa em transporte inadequado de animal. “Acabamos pegando 160 quilos de linguiça, que estava sendo transportada em um carro inadequado, uma Fiorino sem refrigeração e essas linguiças não tinham selo de inspeção, então, não tinha origem. A mercadoria foi apreendida e descartada no aterro sanitário do município de Dom Cavati. Foram fiscalizados também alguns caminhões de equídeos. Uma pessoa estava carregando um equino sem guia, então, foi multado”.

O médico veterinário frisa o papel do IMA. “Fazemos essa operação umas quatro a cinco vezes por ano. É um serviço de rotina para coibir a venda de produtos irregulares e levando qualidade à população que preza por isso”.