Instituição de Ensino Superior renova prêmio e se destaca em âmbito nacional

CARATINGA – O Grupo IBRA Educacional, instituição mantenedora de seis faculdades, e que tem sede em Caratinga, recebeu nesta semana pelo segundo ano consecutivo, o prêmio “Referência Nacional” e selo de qualidade empresarial pelo ano de 2020 da Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação – ANCEC, que tem sede em Brasília.

O prêmio é concedido pela ANCEC a empresas e instituições diversas anualmente, que são consideradas pelos conselheiros da agência como sendo uma referência de qualidade.

GRUPO IBRA

O Grupo IBRA se destaca pela qualidade do ensino e principalmente pelo atendimento aos alunos. O prêmio que normalmente acontece num evento na cidade de Brasília (DF), em virtude da pandemia em que vive o mundo, foi virtual e os premiados receberam o prêmio pelos correios.

Com seis faculdades no país, e mais de sessenta mil alunos, o grupo IBRA é mantenedor das faculdades Faech em Uberlândia, IBRA em Ipatinga, Fagran em São Paulo (SP), Faica em Campinas-SP, Fabras em Brasília (DF) e Fitec em São José dos Campos (SP).

São mais de 250 funcionários e mais de 30 polos educacionais em vários estados do país.

O diretor geral do grupo, Bruno Lopes, e a diretora comercial receberam Bruna Lopes, receberam juntos o prêmio.

Bruno conta que sua primeira faculdade, a Faculdade IBRA, foi adquirida em 2018 e que de lá para cá o avanço e crescimento da empresa é exponencial. “Começamos sendo um polo educacional de uma faculdade em São Paulo, ganhamos experiência e gosto pelo trabalho, éramos apenas minha esposa Bruna e eu, e depois vieram colaboradores que somaram de uma maneira fantástica e hoje somos um grande grupo educacional. A renovação deste prêmio só reforça que estamos no caminho certo”, afirma Bruno.

Outro fato importante que deve ser descrito, é que o Grupo IBRA tem excelentes índices de indicações e recomendações das redes sociais, e em vários canais que regulam a qualidade de atendimento de empresas no Brasil. “Nós priorizamos a qualidade do ensino e do atendimento, sabemos que no EAD existe a necessidade de que o aluno tenha disciplina regular para estudar, e por isso disponibilizamos tudo o que for preciso para que nossos discentes se sintam em casa, este é o motivo dos ótimos indicadores que temos”, explicou a diretora comercial Bruna.

O Grupo IBRA está situado em Caratinga desde 2015 e atualmente tem sua sede no bairro Rodoviários e oferta cursos de graduação, pós-graduação, complementação pedagógica e capacitação profissionalizante, estando aberto das 8h às 21h, inclusive para aqueles que desejarem visitar as instalações.