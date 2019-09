Geraldinha fala dos quilômetros percorridos e da satisfação que o atletismo lhe proporciona

Atleta agora se prepara para competições em Vitória (ES) e Belo Horizonte

CARATINGA – No dia 14 de março deste ano, o DIÁRIO publicou uma matéria com Geralda Maria Gomes Rodrigues, a ‘Geraldinha’. Ela relatava que após deixar as salas de aula, encontrou na corrida a sua nova fonte de vida e o ano de 2018 foi um marco importante nessa caminhada. Agora ele volta às páginas do jornal para falar de suas experiências nas pistas nestes meses de 2019. “Mal passamos a metade do ano e já tenho muitas histórias pra contar! Foram inúmeras corridas, vários quilômetros e muito suor! Exatamente do jeitinho que eu gosto! Em cada suor, em cada metragem percorrida, uma história e um obstáculo conquistado! Superado!”, disse a atleta.

Geraldinha, 62 anos, ressalta que a vida de atleta também tem suas agruras. “Confesso que nem sempre meu corpo responde como eu gostaria. Nunca pensei que fosse fácil! De fato, não é nada fácil! Mas sinceramente, nada se compara a cruzar a linha de chegada! A me superar! E a vida é assim… Independente das dificuldades do cotidiano, procurar ser e fazer sempre o melhor! Cada dia é uma conquista diferente! Eu procuro enxergar assim! Uma nova chance não de mudar o mundo, mas mudar o que posso controlar! Correr atrás dos meus objetivos, superar minhas marcas, fazer o bem as pessoas que amo e ser a melhor no que eu puder ser! Vai por mim, o sentimento é gratificante!”.

A respeito das competições deste ano, Geraldinha, que é patrocinada pelo Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga, disse que participou do Circuito Unimed (as etapas Ipatinga e Timóteo, 2ª Corrida Rústica de São Sebastião, em Coronel Fabriciano; Circuito das Palmeiras, Meia Maratona de Juiz de Fora, Circuito das Estações no Rio de Janeiro (RJ) e Maratona Internacional da Cidade de Florianópolis (SC). “Estou me preparando para a 30ª Dez Milhas Garoto (Vitória/ES) e Volta Internacional da Pampulha (Belo Horizonte)”, finaliza.