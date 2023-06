Foto mostra criança sendo humilhada por fazer xixi na roupa em escola particular de SP; polícia investiga denúncias de maus-tratos

A Polícia Civil de São Paulo investiga denúncias de maus-tratos em alunos dentro da escola particular Pequiá, no Cambuci, Zona Sul de São Paulo. Pais e professores registraram boletim de ocorrência contra o estabelecimento de ensino.

Com as provas, ela procurou algumas mães de alunos e foi até delegacia do bairro no último domingo (18). No boletim de ocorrência, a professora relatou punições, humilhações e agressões impostas às crianças quando algo não acontecia como esperado pelos donos.