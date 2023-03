Força Firmino

O domingo, 12, foi marcado por uma enorme movimentação no córrego de Cachoeira Alegre, em Sapucaia. Amigos do jovem Firmino, que está passando por um enorme desafio de saúde, se reunirem para um quadrangular no campo do Vasquinho, onde foram promovidas diversas atividades com objetivo de arrecadar dinheiro para ajudar no tratamento e despesas da família.

Em campo, jogos movimentados, recheado de amigos e conhecidos de Firmino fizeram a festa. A decisão, foi entre o Vasquinho e Sapucaia. Depois de zero a zero no tempo normal, a decisão foi nos pênaltis, com vitória por dos anfitriões por 5 a 4. Independentemente do resultado em campo, o mais importante foi a demonstração de solidariedade de toda a comunidade.

Solidariedade 10

Num momento tão difícil pra qualquer que é a luta contra uma enfermidade, a comunidade de Sapucaia abraçou a causa e se mostrou unida para ajudar. O número de pessoas presentes no evento, superou muito a expectativa dos organizadores. Pessoas de praticamente todos os córregos do distrito foram colaborar de alguma forma: Bingos, leilão, e doações, além de um delicioso almoço foi vendido aos presentes. Toda a renda repassada a família que era só gratidão. Parabéns aos organizadores pela iniciativa. Parabéns todos que se empenharam para que tudo desse certo. Amor ao próximo é isso. Em abril, será promovido um evento semelhante no córrego das Quatro Encruzilhadas. Tenho absoluta certeza que será um grande sucesso, e sem dúvida Firmino merece.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]