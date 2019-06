Esplanada concentra 6% do eleitorado de Caratinga

CARATINGA- Caratinga tem 61.849 eleitores aptos a votar, conforme contabilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Destes, 3.701 eleitores são do Bairro Esplanada, o que corresponde a quase 6%. Estes eleitores estão divididos em 10 seções localizadas na Escola Estadual Dom Carloto, sendo que 1.499 deles já estão com biometria coletada, conforme informações do Cartório Eleitoral de Caratinga.

Em relação ao eleitorado, os dados disponibilizados por sexo se referem a 3.699 eleitores do bairro, sendo 1.675 homens e 2.024 mulheres. A estatística é bastante semelhante ao panorama nacional que demonstra que 52% do eleitorado brasileiro é formado por mulheres. No Esplanada, a porcentagem do público feminino é de 54,7%.

A maioria dos eleitores possui idade entre 35 a 44 anos, somando 953 pessoas. Em seguida está o público com idade entre 25 a 34 anos.

De acordo com o artigo 14, parágrafo 1º, da Carta Magna, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os eleitores maiores de 18 anos, sendo facultativo para os analfabetos e os maiores de 70 anos, bem como para os maiores de 16 e menores de 18 anos.

Entre jovens de 16 e 17 anos o total é de 31 eleitores. Já em relação ao público maior de 70 anos, o Bairro Esplanada conta com 178 pessoas aptas a votar.