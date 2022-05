Escrivã Ana Rosa será homenageada com Troféu “O Tira” concedido pelo Conselho Superior da PCMG

MANHUAÇU – No próximo dia 20 de maio, a PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais) realizará cerimônia de entrega do Troféu ‘O Tira’, honraria concedida aos Policiais Civis que se destacaram no desempenho de suas funções. O troféu é considerado como reconhecimento da instituição aos relevantes e singulares serviços prestados por seus integrantes, das diversas carreiras, à segurança pública. A solenidade ocorrerá na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

Pela 6ª DRPC Manhuaçu (Delegacia Regional de Segurança Pública), será homenageada a escrivã Ana Rosa Campos, idealizadora do premiado aplicativo de celular ‘Chame a Frida’ (Atendente virtual contra a violência doméstica), destinado à prevenção e denúncias de crime contra a violência doméstica contra as mulheres.

O Troféu O Tira teve sua institucionalização em 02/07/2002, por meio da publicação no Diário Oficial de Minas Gerais da Resolução nº 6593, da então Secretária de Segurança Pública. Inicialmente conhecido como ‘Troféu Dia da Polícia Civil’, posteriormente, recebeu o nome de Troféu ‘O Tira’.

O troféu é entregue todos os anos como parte das comemorações do Dia da Polícia Civil. Os agraciados são indicados por suas chefias e escolhidos pelos membros do Conselho Superior da Polícia Civil.

O evento ocorre no auditório Juscelino Kubitschek, da Cidade Administrativa, reunindo a participação de diversas autoridades, além dos conselheiros da Polícia Civil.

Desde a criação da homenagem, foram agraciados mais de mil policiais.