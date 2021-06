Escolas das redes municipal e particular retomam aulas presenciais

CARATINGA- Uso de máscara facial, álcool em gel e distanciamento entre as carteiras. Os protocolos fazem parte da volta às aulas em Caratinga, que tiveram início nesta segunda-feira (14) para os alunos das redes municipal e particular de ensino.

O retorno às atividades presenciais em Regime de Ensino Híbrido está sendo realizado por meio de revezamento de alunos, nas escolas municipais públicas e privadas. Estão permitidas as aulas para a Educação Básica (Ensino Fundamental- Anos Iniciais/Anos Finais e Ensino Médio) e as instituições que ofertam cursos técnicos profissionalizantes, preparatórios, pré-vestibulares, escolas de idioma e demais instituições. Já se tratando da Educação Infantil, somente após reavaliação do quadro epidemiológico no âmbito da Educação Básica será possível estimar, o que ocorrerá na terceira semana de julho.

O regime de ensino híbrido estabelecido consiste em intercalar o regime presencial e o regime especial de atividades não presenciais. As instituições de ensino serão responsáveis em assegurar o atendimento online ou por meio de envio de atividades remotas, aos alunos que os pais ou responsáveis optarem por não enviar seus filhos às atividades presenciais. Os pais e/ou responsáveis que optaram por retornar às atividades presenciais precisaram assinar uma declaração de opção ao retorno de atividade presencial em regime de ensino híbrido, dando ciência do risco e da responsabilidade no cumprimento das medidas de segurança.

A reportagem acompanhou o primeiro dia de aulas Escola Municipal Dona Glorinha Rocha Abelha. A diretora Rozane Xavier destacou que 102 crianças retornaram para a escola, até o dia de ontem. “Está sendo muito emocionante, as crianças chegaram muito alegres. Os pais que vieram trazê-las chegaram muito satisfeitos. Todos os protocolos de higienização estão sendo seguidos.

As aulas estão acontecendo nos horários de 7h às 11h e 13h às 17h. “Tenho escalonamento de chegada e saída, de 10 em minutos os pais vem buscar as crianças, para que não haja aglomeração. Os pais que optaram pela criança continuar em casa fazendo o PET, será do mesmo jeito, com orientação do professor”.

PROTOCOLOS

Dentre os protocolos foi necessário planejar o revezamento de até 50% dos alunos, para cada semana presencial, observada a capacidade do espaço físico e o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre aluno-aluno e aluno-professor.

No interior das escolas estão sendo disponibilizados materiais de higiene pessoal em quantidade suficiente em todos os ambientes da instituição. Também está sendo utilizado termômetro infravermelho na entrada dos turnos, não permitindo que servidores/funcionários ou alunos com temperatura corporal igual ou superior a 37,5ºC tenha acesso às dependências da escola e/ou ao transporte escola.

Foram utilizados ainda marcadores de espaço para delimitar o distanciamento; acesso a pias ou lavatórios com água, sabonete líquido e papel toalha (não permitir o uso de toalhas de tecido) com isolamento de biqueiras de bebedouros. Alunos e servidores/funcionários devem utilizar, obrigatório, de máscara e face shield/protetor facial, durante o tempo de permanência nas instituições de ensino.

Os recreios em pátio também foram suspensos. A merenda escolar ou lanche estão sendo servidos em sala de aula, sendo vedada a utilização de refeitório e sala de professores/funcionários para este fim. Outro controle é para evitar que muitos alunos usem o banheiro de uma só vez.

REVEZAMENTO

Na primeira semana de retorno em regime de ensino híbrido, o grupo A de cada turma é limitado a 50% dos alunos, respeitando o distanciamento mínimo estabelecido, com participação presencial nas aulas e os demais receberão as atividades remotamente.

Na segunda semana de retorno, o grupo B de cada turma, limitado a 50% dos alunos, respeitando o distanciamento mínimo estabelecido, terá participação presencial nas aulas e os demais receberão as atividades remotamente. Caso a instituição não consiga organizar cada turma em dois grupos com o limite de até 50% dos alunos, deverá reagrupá-los em três ou mais grupos, acrescentando uma semana ou mais no cronograma.