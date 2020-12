Equipe Tiro Prático de Caratinga faz balanço das competições disputadas em novembro

CARATINGA – No mês de novembro, a Equipe Tiro Prático de Caratinga participou de algumas competições. A avaliação é que os atletas conseguiram bons resultados, com vários pódios.

No dia 7 de novembro, Edson Firmino conquistou quatro pódios na segunda e última etapa do Campeonato Regional de Silhuetas Metálicas no Clube Náutico Alvorada; sendo o primeiro lugar na categoria Rifle 22 Small Bore Mira Ótica com Luneta, terceiro lugar na mesma modalidade, mas Mira Aberta Sem Luneta; já na modalidade Field Carbini Rim Fire 22, categoria Hunter, ficou em terceiro; posição também obtida na mesma modalidade, porém categoria Livre Hunter.

Herilberto Pereira, no dia 15 de novembro, participou do Campeonato Regional de Saque Rápido, realizado em Viçosa, onde conquistou o primeiro lugar na categoria Revólver. Ele também foi o primeiro colocado na categoria Pistola.

Já no domingo (22 de novembro), aconteceu a quarta etapa do Campeonato Regional, no Clube Náutico Alvorada (Lagoa Silvana). Edson Firmino ficou em segundo lugar na categoria Tiro Rápido de Precisão categoria Light 380 e terceiro colocado na categoria Pistola 22 Iron. Herilberto Pereira também participou dessa competição, tendo sido o segundo lugar nas categoria Revólver Sênior e Classic Sênior. Na modalidade Tiro Rápido de Precisão, conquistou foi o segundo lugar na categoria Revólver Sênior e terceiro categoria Classic Sênior. Herilberto Pereira também foi o segundo na categoria Saque Rápido e terceiro colocado na categoria Revólver Sênior.