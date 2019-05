Equipe de Jiu-Jítsu Jean Chaves conquista troféu na Copa Vale do Aço

Desempenho satisfatório de 27 alunos garantiu o 5º lugar, enfrentando adversários com até o dobro de atletas competindo

CARATINGA- Atletas da Escola de Jiu-Jítsu Jean Chaves/ Equipe Norfight participaram da 8ª Copa Vale do Aço de Jiu-Jítsu, realizada em 28 de abril, no Ginásio Iorque José Martins em Timóteo. O evento foi promovido e realizado pela Equipe Garcia com regras e regulamentos do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu (CBJJ).

O instrutor Jean Chaves descreve a satisfação com o desempenho da equipe, que levou 27 atletas e se sobressaiu em relação a grandes equipes. “Inscrevemos 28 alunos, mas um ficou doente e não pôde ir. Posso dizer que nosso desempenho foi quase que 100% por conta da quantidade de medalhas de ouro que nós tivemos, quase todas as minhas crianças e adultos. Também tivemos muitas medalhas de prata, isso fez com que nós conseguíssemos ficar à frente na pontuação de academias que levam número muito grande de alunos. Acabamos passando por cima das dificuldades, da distância, dos valores e falta de apoio, com esforço de nossos alunos. Conseguimos ficar à frente, por exemplo, de academias que tinham o dobro da quantidade de alunos que nós tínhamos”.

O troféu de 5º lugar, o terceiro na Copa Vale do Aço, é exibido com orgulho, pois reflete o esforço e o empenho dos atletas, como frisa Jean. “Sempre vai ter sabor de vitória, devido a todas às dificuldades que temos, tanto financeira, quanto de logística. Graças a Deus, conseguimos trazer mais um troféu para a cidade de Caratinga e minhas crianças de Piedade”.

Dentre os medalhistas está Luiz Fernando Carneiro Leite, que foi campeão. Ele já vinha se destacando em competições de Jiu-Jítsu e em 2018 foi o campeão de MMA, na categoria até 66 kg, do primeiro evento de luta profissional de Carangola: o Combat Super Fight. O jovem finalizou o adversário com técnicas de boxe adquiridas em aulas com o treinador Jean Chaves.

Luiz soma agora também como atleta patrocinado pela Prefeitura de Caratinga e Jean elogia o talento do garoto. “Nossa equipe sempre presente em todas as competições, hoje já não passamos despercebidos, quando tem uma competição eles já falam, Caratinga está com a escola de Jiu-Jítsu Jean Chaves /Norfight. Agora temos também o Luiz, um aluno que se sobressaiu, lutou em uma categoria muito dura e se consagrou campeão. Conseguiu apoio do Bolsa Atleta, que já vem nos ajudando pelo segundo ano consecutivo com o Bolsa Equipe e vem junto conosco para somar e trazer mais resultados positivos para a cidade de Caratinga, que é o que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Viemos numa crescente muito grande, minha equipe, graças a Deus, vem crescendo sempre ao longo dos anos, pelo empenho dos meus alunos”.

O trabalho social realizado por Jean Chaves segue em ritmo de ampliação, com um novo ponto de apoio. “Nosso projeto Jiu-Jítsu para Todos está em Piedade e em Caratinga já atendo na Apae há dois anos, além do próprio Sesi; agora também temos na A.R.C.A. no Bairro das Graças, com aulas às quartas-feiras (9h) e sextas-feiras (14h). É completamente gratuito, qualquer pessoa que estiver lendo essa matéria pode chegar lá, levar o responsável e fazer a matrícula. Vai participar das competições, ganhar seu quimono e fazer seus treinos sem pagar nada. É muito bom para as crianças daquele bairro”.

Jean Chaves finaliza registrando seus agradecimentos aos apoios que são importantes para participação da equipe nas competições. “Primeiramente agradecemos a Deus, por ter nos dado muitas oportunidades e força para continuar apesar das dificuldades. Temos a Sorveteria Amaretto, que desde o ano passado vem nos ajudando com valores que contribuem na inscrição, deslocamento e alimentação; também temos a Prefeitura de Caratinga, que nos ajuda bastante com o Programa Bolsa Equipe; juntando ainda com a vaquinha que os alunos fazem entre si, conseguimos nos deslocar. Que esse ano seja um ano de muitas vitórias e que consigamos ser novamente como no ano passado, a equipe que mais trouxe resultado positivo para a cidade de Caratinga”.