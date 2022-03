E.C. Caratinga conquista a Copa Rádio Clube de Futebol

Equipe venceu a Força Jovem em jogo marcado pelo bom futebol e ótima presença de público

INHAPIM – Uma partida digna de uma grande final marcou o encerramento da 18ª edição da Copa Rádio Clube de Futebol. Força Jovem de Inhapim e E.C. Caratinga fizeram a decisão. O Caratinga acabou sagrando-se campeão ao vencer por 2 a 1. Chamou atenção também, além do bom futebol apresentado, a presença do público no estádio municipal de Inhapim, pois cerca de 2 mil pessoas prestigiaram a decisão.

O JOGO

Logo aos 5 minutos o Dragão da Colina abriu o marcador com o meia Lucas, num chute rasteiro no canto do goleiro Goiaba. O segundo gol não demorou muito a sair. Vitinho fez um cruzamento pelo lado esquerdo e Lucas de cabeça fez o segundo dele na partida, ampliando para 2 a 0.

Aos 26 minutos, o Força Jovem fez o único gol, Michelzinho chutou de longa distância e marcou numa falha clamorosa do goleiro Willian.

FICHA TECNICA

Força Jovem: Goiaba, Leonan (Maludá), Ray, Chebinha, e Leandrinho; Edson, Jefinho, Guilherme e Michelzinho; Thiago e Kaká. Técnico: Carlos Alberto Viggiano.

E.C. Caratinga: William, Fred, Daniel, Jajá e Kaike; Maikael, Lucas e Testa (Cássio), Vitinho (João Pedro), Stanley e Andrezinho (Juninho). Técnico: Dedel.

Arbitragem da Liga de Ipatinga: Árbitro: Maciel Alves. Assistentes: Geraldo de Sá e Ailson Soares.

Rogério Silva