Cabeleireiras promovem dia de beleza para funcionárias de creche

CARATINGA- Um grupo de cabeleireiras de Caratinga que fazem parte do projeto Raiz do Bem- cuidando de quem cuida promoveu mais um dia de beleza. Desta vez, o local escolhido foi o Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Maria Imaculada Ferreira, no bairro Esperança.

A cabeleireira Silvana Venâncio, que faz parte do projeto, destaca que o grupo já percorreu diversas instituições, ofertando serviços gratuitamente. “A Raiz de Minas criou essa ação social em 2016, na cidade de Belo Horizonte e trouxe essa ação aqui para Caratinga. No mês de novembro demos início em algumas escolas. É uma ação muito bacana, leva os cuidados nossos profissionais com um dia de beleza para as pessoas que oferecem o cuidado para nossas crianças e outras pessoas também. Já fizemos com garis, no asilo, na Asadom, outras escolas, mas, fizemos em empresas também. E estamos abertos para os queiram levar a ação”.

Conforme Silvana, por meio da ação, muitas pessoas têm a oportunidade de ter acesso a cuidados de beleza, que muitas vezes ficam em segundo plano, devido à correria do dia a dia. “Temos um grupo de cabeleireiras envolvidas nesse projeto. Hoje oferecemos hidratação, nutrição, corte e escova. O pessoal fica bem ansioso quando sabe que vai ter o dia de beleza, gosta bastante, que mulher não quer esse cuidado, todas nós queremos estar sempre belas. É um momento para descontrair, dar uma relaxada nos funcionários e é bem rápido, não atrapalha o rendimento delas no trabalho. Elas ficam motivadas e começam o dia de trabalho até melhor”.

Wederlaine Januário, funcionária da creche, fez questão de elogiar o trabalho realizado. “Foi excelente, quero parabenizar a toda a equipe pelos cuidados com nosso cabelo, teve corte, escova, hidratação, muito bom. Já estamos prontas, segunda-feira, já começa iniciando bonita a semana”.

Quem desejar fazer uma parceria ou levar a ação para alguma instituição ou empresa, pode fazer contato pelo (33) 99959-2564, falar com Silvana.