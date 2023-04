Copa Menino Maluquinho vem aí!

O feriadão da próxima semana promete muita agitação nas quadras e ginásios da região. Vai começar a primeira edição da Copa Menino Maluquinho promovida pela Liga Caratinguense de Desportos (LCD). A competição, que foi um enorme sucesso no começo dos anos 2000, está sendo resgatada pela atual gestão da LCD. Caratinga receberá delegações de nove cidades, o que trará mais de 600 atletas de 09 a 17 anos para competirem em mais de 70 jogos. Portanto, um evento que vai além do esporte.

Entretanto, projetos dessa grandeza demandam parcerias cada vez mais comprometidas. É preciso entender que o esporte é uma das mais eficientes ferramentas de transformação e inclusão social. A Liga Caratinguense de Desportos agradece muito a Prefeitura de Caratinga, Restaurante Paleta, Go Inn hotel e ACIC, parceiros que aportaram no projeto desde o início. Diante da repercussão super positiva e da importância do evento, outras empresas também manifestaram interesse em participarem apoiando a Copa Menino Maluquinho.

A bola vai rolar no Regional de base

A última rodada da fase de grupos do Campeonato Regional Sub 15 e Sub 17 irá apontar os classificados para a semifinal das duas categorias. Só para lembrar, ano passado, o Caratinga levou o título no Sub 15, enquanto a Associação Desportiva Imbé de Minas (ADIM), conquistou o Sub 17. Ambos estão na briga pelo bi.

