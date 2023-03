Copa Menino Maluquinho vai ser show

Uma das novidades esse ano no calendário da Liga Caratinguense de Desportos é a realização da Copa Menino Maluquinho. Um desejo pessoal antigo meu é verdade, mas, principalmente um resgate de outras modalidades promovidas pela LCD: Voleibol, Basquetebol e Futsal irão movimentar ginásios e quadras em Caratinga no mês de abril. Equipes não só dá cidade, como de outras regiões desde a divulgação da competição, já entraram em contato com a coordenação e o número de interessados surpreende. Principalmente na modalidade do basquete. Afinal, muita gente não sabe que nossa cidade já contou com muitos praticantes, que ainda conta com bons trabalhos que estão enxergando a oportunidade de competir em casa. Futsal e vôlei, mais divulgados, também prometem uma competição de alto nível. A arte, que faz alusão ao monumento do Menino Maluquinho, foi desenhada pelo cartunista Edra.

Árbitros: Semana de reciclagem

Arbitragem é sempre um assunto que levanta vários debates. Quando se trata de arbitragem regional, os debates se são acalorados e muitas vezes a pressão sobre os homens do apito são até injustas e exageradas. Por isso, estar em constante aprendizado e reciclagem é muito importante. “É de extrema importância a participação de todos os envolvidos para que possamos aprimorar o nível de atuação em nossos campeonatos. Pensando nisso, a AG EVENTOS e a LCD, realizarão essa semana uma oficina de arbitragem nas noites de quinta e sexta-feira na sede da ACIC. As palestras, ficarão por conta da renomada Liliane Lopes.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]