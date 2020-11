BASCA não conseguiu repetir a atuação da estreia e perdeu para o Ciclone

DA REDAÇÃO – Depois de estrear no último dia 8 e vencer o Aliens por 31 a 18, o BASCA – Basquete Caratinga não conseguiu repetir a atuação e foi derrotado neste domingo (22) pelo Ciclone em jogo válido pela Copa Fabriciano de Basquetebol Amador.

A equipe Ciclone de Coronel Fabriciano anulou as ações de ataque do BASCA e superou no ataque com grandes jogadas e muitas cestas de três pontos, resultando no placar de 42 a 19 para o Ciclone.

O próximo jogo do BASCA será no próximo domingo (29) contra a equipe Distak de Ipatinga.

CLASSIFICAÇÃO