Uma empresa especializada em produzir conteúdos para o mercado publicitário e educacional

CARATINGA – Pensando em auxiliar empresários, instituições de ensino, e profissionais liberais que desejam fortalecer sua marca e utilizar recursos tecnológicos a seu favor na otimização do seu negócio, surgiu em Caratinga, a empresa Conted Tech.

Segundo o diretor Hikaro Queiroz, a Conted Tech é também uma empresa de tecnologia educacional, que nasceu da dor (necessidade) de um mantenedor de faculdade para produzir material em geral para sua instituição. “Hoje é muito custoso produzir conteúdo, e se você vai consumir conteúdo de fora é bem caro, tem que ter todo um projeto por trás para produzir esses conteúdos. Então a Conted Tech nasce na dor desses mantenedores de produzir materiais de qualidade que sejam aprovados pelo Mec (Ministério da Educação), plataforma e conteúdo educacional. Ela nasceu dentro de uma instituição de ensino com professores, coordenadores pedagógicos, e depois a Conte Tech ganha vida e se transforma numa empresa com CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) próprio, uma empresa separada”, explicou o diretor da empresa.

AGÊNCIA CRIATIVA

A gestora comercial Fernanda Freitas explica que a Conted Tech é uma startup de tecnologia digital que agora abre espaço para o mercado publicitário da região. “A gente está oferecendo diversos serviços dentro de uma agência criativa com web designers que trabalham toda uma marca, estratégias de marketing para as empresas, e temos também uma produtora com um estúdio de alta tecnologia, de alto padrão que produz gravação de comerciais, programas de televisão, podcasts, enfim, são muitas opções que que o nosso estúdio oferece”, disse a gestora comercial.

Ainda de acordo com Fernanda, a empresa trabalha tanto com a locação do espaço, como com a produção completa, já que possui profissionais qualificados para atender todo esse tipo de demanda. “Seja qual for a demanda a gente sempre convida o cliente para vir aqui, conhecer nosso espaço, e a gente conseguir entender qual a necessidade dele. Sabemos que hoje os empresários estão muito preocupados com as questões administrativas, não têm tempo para se dedicar a essa parte de mídia, de marketing, então eles precisam terceirizar esse serviço, e a gente sabe que a comunicação é a alma do negócio, sempre foi, mas hoje mais ainda com as redes sociais é preciso ter uma linguagem adequada, um tom de voz que vai conseguir alcançar o seu cliente e a Conted Tech tem todo esse nohall de como trabalhar a imagem da empresa para levar até o cliente exatamente as soluções que ele busca”, destaca Fernanda Freitas.

TREINAMENTOS CORPORATIVOS

Um dos diferenciais da empresa voltado para o mercado empresarial é a produção de vídeos de treinamentos corporativos.

A Conted Tech é especialista na criação de conteúdos em formato de vídeo-aulas, utilizando os recursos audiovisuais da produtora, cria-se o conteúdo ideal para cada necessidade, dividida em três segmentos que são por empresas que necessitam passar alguma nova informação aos colaboradores de forma padrão, otimizando tempo e gerando grandes resultados para a corporação; por instituições de ensino à distância que precisam instruir o aluno e explicar seus conteúdos e profissionais que desejam criar infoprodutos (cursos online, mentorias, etc) para atuar no marketing Digital. Todo conteúdo didático deve ser fornecido pelo contratante, sendo a agência responsável pela adaptação audiovisual do texto.

PROMOÇÃO

Para os clientes que procurarem a empresa nesse mês de setembro qualquer serviço terá 20% de desconto. A Conted Tech está localizada no “Morro Caratinga”, na rua Raimundo Brum, número 31, e o telefone de contato é (33) 98705-5953. “Através do WhatsApp ou de uma ligação, os interessados já podem estar solicitando um orçamento, a gente tem também um formulário onde o cliente pode passar qual a necessidade dele e través disso vamos oferecer um plano ideal para o negócio dele”, afirma a gestora comercial, Fernanda Freitas.