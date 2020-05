Condutor embriagado tenta fugir de abordagem, mas acaba detido

CARATINGA – No final da noite deste último domingo (3), três pessoas, sendo um maior e dois menores, foram conduzidas após abordagem na avenida Dário Grossi. Os policiais verificaram que o condutor havia ingerido bebida alcoólica.

Militares realizavam operação policial, quando o motorista de um veículo Fiat Uno ao notar que seria abordado, desobedeceu a ordem de parada e fugiu. Para fugir da abordagem, o condutor, de 22 anos, jogou o veículo em direção a um dos militares que participava da operação, que para não serem atropelados, tiveram que se jogar para o canteiro da pista.

Foram adotadas providências no sentido de que o veículo fosse abordado, sendo que em um segundo cerco, o condutor novamente não respeitou as ordens de parada e arremessou o veículo contra os militares. Uma equipe que realizava o patrulhamento com motos também tentou realizar a abordagem, porém mais uma vez o condutor fugiu.

Diante da situação, conforme registrado na ocorrência, “considerando a necessidade de evitar que o suspeito continuasse a colocar a vida de outros pedestres e usuários da via em risco, foi efetuado um disparo de arma de fogo, com a intenção de acertar o pneu do veículo”.

Após o motorista percorrer por várias ruas da cidade em alta velocidade, outras viaturas apoiaram no cerco e o veículo foi abordado, tendo condutor tentado evadir a pé por um matagal, porém foi alcançado pelos militares.

O jovem contou que fugiu das viaturas policiais, pois não possui carteira de habilitação e seu carro não está devidamente licenciado, além de ter feito uso de bebida alcoólica.

As providências previstas no Código de Trânsito foram adotadas, sendo o veículo apreendido e encaminhado ao pátio credenciado.

O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, tendo sido aferido em teste a quantia de 0,36 mg/l de álcool por litro de sangue, “o que se amolda em crime”, frisa a PM. Nenhum dos ocupantes do veículo foi atingido pelo disparo. O condutor e dois adolescentes foram encaminhados para delegacia de Polícia Civil.