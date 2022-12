Comércio prepara horário especial de Natal

CARATINGA- O Natal é o período mais aguardado do ano pelos consumidores e comerciantes, a principal data comemorativa do calendário. Uma pesquisa realizada pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) aponta que a data deve movimentar as ruas de todo o País.

Em Caratinga, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) já divulgou horário especial de funcionamento das lojas, para atender ao público que busca pelos presentes de final e ano.

O horário estendido terá início no domingo (18), quando o comércio ficará aberto das 12h às 18h. De segunda-feira (19) a quarta-feira (21), o horário será das 9h às 20h. Já na quinta-feira (22) e sexta-feira (23), o consumidor terá um horário ainda mais amplo para fazer as suas compras: 9h às 21h. Na véspera de feriado, dia 24 de dezembro, as lojas ficarão abertas ao público das 9h às 18h.

O ESTUDO

Conforme estudo da CNDL, os mais lembrados na hora de presentear serão os filhos (62%), o cônjuge (45%) e a mãe (41%). Além disso, 59% dos consumidores pretendem comprar presentes para si mesmo no Natal, uma queda de 10 pontos percentuais em relação ao ano passado. Em média, os consumidores pretendem comprar 4,2 presentes para algum familiar ou amigo no Natal e o ticket médio de cada presente será de R$ 132. Vale destacar ainda que 40% daqueles que vão comprar presentes desejam gastar até R$ 100,00 por presente.

Entre os itens mais comprados, 57% afirmam que pretendem comprar roupas, 38% calçados, 36% perfumes/cosméticos, 34% brinquedos e 21% acessórios.

De acordo com os consumidores que presentearam no Natal de 2021, 44% pretendem comprar este ano a mesma quantidade de presentes adquiridos no ano passado, enquanto 29% pretendem comprar mais presentes e 16% menos, uma queda de 6 pontos percentuais em relação ao ano passado.

Entre os pesquisados, 41% pretendem gastar mais nas compras de presentes este ano, um aumento de 10 pontos percentuais em comparação a 2021 e principalmente as classes A/B). Enquanto 29% têm intenção de gastar a mesma quantia e 21% pretendem gastar menos – queda de 13 pontos percentuais frente a 2021, e com destaque nas classes C/D/E e consumidores até 54 anos.

Entre aqueles que devem gastar mais em 2022, 40% afirmam que os preços estão mais caros, 21% que darão mais presentes e 20% afirmam que darão um presente melhor.

Cartão de crédito parcelado e PIX serão principais formas de pagamento. Número médio de parcelas será de 4,7

As principais formas de pagamento dos consumidores nas compras de Natal serão: cartão de crédito parcelado (45%), PIX (42%), cartão de débito (36%) e dinheiro (35%). Entre os que pretendem pagar parcelado, o número médio será de 4,7 parcelas, o que significa que o consumidor pagará a última prestação em abril de 2023.

De acordo com os consumidores, 47% pretendem parcelar as compras para ter condições de comprar todos os presentes, 43% para poder comprar presentes melhores e 39% afirmam que mesmo tendo condições de pagar à vista, preferem pagar desta forma para garantir sobra de dinheiro no orçamento.