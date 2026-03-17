Secretaria de Esportes

O nome de Odiel de Souza foi confirmado como secretário de Esportes da pasta recém-criada na reestruturação administrativa promovida pela gestão municipal para 2026. Sem dúvida, ele assume a função cercado de responsabilidade e com expectativas elevadas.

Não por acaso. Antes mesmo de a área ganhar status de secretaria, o trabalho desenvolvido por Dayvid da Academia, à frente da superintendência, foi bem avaliado por muitos setores da comunidade esportiva. Com dedicação e presença constante, Dayvid ajudou a fortalecer iniciativas e deu visibilidade ao esporte local. Naturalmente, isso cria um parâmetro de comparação e aumenta a cobrança sobre quem chega agora para conduzir a nova estrutura.

Por outro lado, o fato de o esporte passar a contar com uma secretaria própria representa, em tese, mais recursos, mais autonomia e maior capacidade de planejamento. Essa mudança pode abrir caminhos para projetos mais amplos e políticas públicas mais consistentes na área esportiva.

Nesse cenário, Odiel de Souza chega com uma bagagem que pode pesar positivamente a seu favor. Com experiência em diferentes setores da administração pública e participação em governos distintos, inclusive no atual, ele conhece os caminhos da máquina pública e os desafios da gestão municipal.

Em tempos de redes sociais e julgamentos instantâneos, tornou-se comum ver análises apressadas que decretam o sucesso ou o fracasso de um trabalho antes mesmo de ele começar. Não é raro que expectativas exageradas ou críticas precipitadas ocupem o lugar de uma avaliação equilibrada.

Particularmente, prefiro adotar outra postura: observar primeiro. O tempo, os resultados e as ações concretas são os elementos que realmente permitem avaliar uma gestão. E será a partir deles que o novo secretário poderá ser, com justiça, elogiado ou criticado.

Por enquanto, o momento é de expectativa — e de trabalho pela frente.

Pedro Augusto é mais que promessa

O futebol de base da nossa região segue revelando bons talentos, e um nome que recentemente chamou atenção foi o do jovem Pedro Augusto. Atuando pelo UAI de Inhapim, o garoto se destacou na Copa Peter Barboza, disputada em Governador Valadares, na categoria sub-15.

Mesmo em meio a jogos disputados e adversários qualificados, Pedro mostrou personalidade em campo. Jogador inteligente e com rara habilidade para alguém de porte físico avantajado, ele foi um dos destaques do empate em 3 a 3 contra o fortíssimo time da CETTATIC. A atuação consistente rendeu ao jovem o prêmio de craque da partida.

O desempenho não passou despercebido. Tanto que, em abril, Pedro voltará à quadra em um novo desafio: a disputa da Copa América, no clube América, desta vez vestindo justamente a camisa da CETTATIC.

Aos 14 anos, Pedro Augusto já demonstrou mais de uma vez que possui características que o colocam entre os talentos promissores do futebol regional. Ainda é cedo, claro — o caminho no esporte é longo e cheio de desafios —, mas qualidade e potencial parecem não faltar.

Por isso, vale a pena acompanhar de perto. O futebol gosta de revelar histórias, e Pedro Augusto pode muito bem estar começando a escrever a sua. Olho nele.

Rogério Silva

@Papoesportvodc