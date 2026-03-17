Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Farmacêutica anuncia investimento de 765 milhões

A Farmacêutica Hypofarma anunciou um novo investimento da empresa no Estado. Apoiado pelo Governo de Minas, o projeto prevê a construção de uma nova unidade industrial em Montes Claros, no Norte de Minas, com investimento estimado em R$ 765 milhões. A iniciativa marca uma nova etapa da expansão da companhia em Minas no setor farmacêutico, que mantém duas unidades produtivas em funcionamento no estado: uma em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e outra em Governador Valadares. (Gazeta Norte Mineira)

Associação apoia jornalista

A Associação Brasileira de Jornalistas Independentes e Afiliados – Ajoia Brasil, através de nota, manifestou seu veemente repúdio às medidas adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no episódio envolvendo a investigação jornalística que revelou questionamentos sobre o uso de veículo oficial ligado ao ministro Flávio Dino. A decisão que resultou em busca e apreensão, sem suficiente fundamentação, contra o jornalista Luís Pablo, e que, incompreensivelmente, atinge terceiros por simples presença no mesmo ambiente de sua residência, determinada pelo ministro, causa profunda preocupação entre profissionais da imprensa. (Minas Conexão)

Santana troca festa por ponte

A Prefeitura de Santana do Paraíso anunciou o cancelamento das festividades de aniversário da cidade neste ano. Os recursos que seriam utilizados na realização do evento serão destinados à construção de uma nova ponte no bairro São José.A decisão foi tomada após as fortes chuvas registradas na madrugada desta quinta-feira (12), que provocaram o transbordamento de córregos e atingiram cerca de 40 famílias, principalmente na região central do município. De acordo com dados do pluviômetro municipal, foram registrados 118,2 milímetros de chuva em aproximadamente três horas, volume considerado elevado para um curto período. (Jornal Classivale)

Charretes com animais proibidas em Poços

A Prefeitura de Poços de Caldas publicou nesta quinta-feira o Decreto que estabelece a proibição do trânsito de veículos de tração animal em determinadas vias do município, especialmente em áreas de maior circulação urbana. A medida foi assinada pelo prefeito Paulo Ney de Castro Júnior e pelo secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Rafael Tadeu Conde Maria. O decreto foi editado com base nas disposições do Código de Trânsito Brasileiro, que atribui aos municípios a competência para regulamentar o trânsito nas vias urbanas e garantir a segurança e a fluidez da circulação. (Jornal Mantiqueira)

Estrada que liga Brumadinho à BR-381 duplicada

O Governo de Minas publicou, nesta quinta-feira (12), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), o edital para as obras de duplicação da MG-155, estrada que liga Brumadinho à BR-381 (Fernão Dias), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nesta etapa, o projeto prevê a duplicação do trecho entre a rodovia federal e o município de Mário Campos. O investimento estimado é de cerca de R$ 200 milhões, com recursos provenientes do Acordo Judicial de Reparação de Brumadinho. (Por Dentro de Minas)

Projeto do hospital avança em Araxá

A Prefeitura de Araxá avançou em mais uma etapa estratégica para a implantação do Hospital Municipal. Em reunião realizada nesta sexta-feira (13), representantes do município, da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais discutiram os próximos passos para viabilizar a construção da nova unidade de saúde, considerada uma das obras estruturantes mais importantes para o fortalecimento da rede pública de atendimento no município. (Clarim Net)