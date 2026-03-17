NOTÍCIAS DO AGRO

Embarques

O CECAFÉ – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, divulgou, na quarta-feira, dia 11, que no último mês de fevereiro foram embarcadas pelo Brasil 2.618.408 sacas de 60 kg de café, 23,54% (806.040 sacas) menos que as 3.424.448 sacas embarcadas em fevereiro de 2025 e 6,21% (173.329 sacas) menos que no último mês de janeiro. Chama a atenção, que os embarques de arábica em fevereiro caíram 12,16% ou 286.224 sacas em relação a janeiro de 2026, mas subiram para o conilon (24,14% ou 43.996 sacas), para o solúvel (26,93% ou 68.025 sacas) e para o torrado (37,21% ou 874 sacas).

Embarques II

O total de café embarcado pelo Brasil em janeiro e fevereiro de 2026 soma 5.410.145 sacas, 27,28% (2.030.145 sacas) menos que as 7.440.290 sacas embarcadas no mesmo período de 2025. Nossos embarques de arábica em janeiro e fevereiro deste ano, somam 4.422.826 sacas, 28,88% (1.795.681 sacas) menos que as 6.218.507 sacas embarcadas em janeiro e fevereiro de 2025. Portanto, os embarques de arábica, foram responsáveis por 88% da queda das exportações brasileiras de café nos dois primeiros meses deste ano.

ICE

Os contratos de arábica na ICE Future US e os de robusta na ICE Europe caíram na última semana. Na ICE Futures US, os contratos de arábica para maio próximo, oscilaram, sexta-feira (13), 780 pontos entre a máxima e a mínima, batendo, na máxima do dia, em US$ 2,9050 por libra peso, em queda de 140 pontos. Encerraram esta sexta-feira valendo US$ 2,8515 por libra peso, em queda de 675 pontos (2,31%). Na ICE Europe, os contratos de robusta para maio próximo, bateram na máxima do dia 13/3 em 3.626 dólares por tonelada, em alta 1 dólar. Fecharam o pregão a 3.455 dólares, em queda de 170 dólares (4,69%).

Estoques

Na sexta-feira (13), os estoques de cafés arábicas certificados na ICE Futures US subiram 8.900 sacas. Estão em 572.004 sacas. Há um ano eram de 802.277 sacas, caindo nesse período 230.273 sacas. Somaram alta nesta semana de 31.137 sacas e na semana passada de 63.638 sacas. Subiram no mês de fevereiro 41.508 sacas e caíram 17.434 sacas no último mês de janeiro. Subiram no mês de dezembro 46.196 sacas e caíram no mês de novembro 24.769 sacas. Acumularam perdas no mês de outubro de 138.209 sacas e de 140.279 sacas no mês de setembro. No mês de agosto recuaram 60.425 sacas e no mês de julho 70.552 sacas. No ano de 2025, os estoques certificados pela ICE Futures US, recuaram 53,76%, acumulando perdas de 526.812 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar subiu, sexta-feira (13), 1,39%, fechando a R$ 5,3150. Fechou a sexta-feira passada (6) a R$ 5,2430 e a sexta-feira anterior à passada (27/2) a R$ 5,1340. Em reais por saca, os contratos para maio próximo na ICE Futures US fecharam, sexta-feira (13) valendo R$ 2.004,80. Encerraram a última sexta-feira (6) a R$ 2.034,16, e a sexta-feira anterior à passada (27/2) a R$ 1.906,64.

Mercado físico

O mercado físico brasileiro de arábica permaneceu com volume baixo de negócios fechados por toda a semana. O mercado físico de conilon apresenta um número mais expressivo de negócios fechados. Os produtores de arábica mostram pouca disposição em vender o café que ainda resta da atual safra 2025/2026 nas bases oferecidas pelo mercado. Há interesse comprador para todos os padrões de café.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 6, sexta-feira, até o fechamento de sexta-feira (13), caiu nos contratos para entrega em maio próximo 815 pontos ou US$ 10,78 (R$ 57,30) por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na ICE, fecharam no dia 6 a R$ 2.034,16 por saca, e, sexta-feira (13) a R$ 2.004,80. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em maio, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 675 pontos.