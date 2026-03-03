Rodrigo Batalha: Acelerou com tudo!

O piloto caratinguense Rodrigo Batalha começou com tudo o Campeonato Mineiro de Kart 2026. Neste sábado (28/2), no Kartódromo RBC Racing, em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte, o garoto prodígio deu um verdadeiro show na pista durante a primeira etapa do estadual.

Rodrigo liderou os treinos oficiais, conquistou a pole position e venceu a primeira bateria com autoridade, mostrando excelente desempenho e domínio do traçado.

Na segunda bateria, após a inversão dos seis primeiros colocados do grid, largou da sexta posição. Mesmo enfrentando alguns toques e chegando a cair para o fim do pelotão, o piloto demonstrou garra e talento ao protagonizar uma grande recuperação, cruzando a linha de chegada na terceira colocação.

Com o resultado consistente nas duas baterias, Rodrigo assumiu a liderança geral do campeonato e sagrou-se campeão da primeira etapa do CMK 2026.

O desempenho reforça que a temporada promete ser acelerada e competitiva, com o piloto firme na busca por mais um título mineiro.

Esporte de Caratinga aguarda definição para nova secretaria

Após a saída de Dayvid da Academia da Superintendência de Esportes de Caratinga, o meio esportivo do município vive a expectativa pelo anúncio do novo titular da recém-criada Secretaria de Esportes.

Nos bastidores, as informações apontam para a indicação de Odiel de Souza para comandar a pasta. Odiel já atuou como secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e também presidiu o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), acumulando experiência na gestão pública e na articulação institucional.

Em fevereiro de 2026, a Câmara Municipal aprovou a reestruturação administrativa que extinguiu a antiga Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, transformando-a em superintendência. Com a mudança, o nome de Odiei passou a ser ventilado para assumir o comando do esporte municipal.

A confirmação oficial ainda é aguardada, mas a possível escolha já movimenta o cenário esportivo local, que espera continuidade administrativa e fortalecimento das políticas públicas voltadas ao esporte em Caratinga.

Seleção Brasileira: Será que vai?

Bastou uma boa atuação pelo Santos para que os pedidos pela volta de Neymar à Seleção ganhassem força. Talento nunca foi dúvida. Quando está inspirado, ele muda o jogo.

Mas Copa do Mundo não se prepara com lampejos. Para Carlo Ancelotti, convocação exige regularidade, condição física e comprometimento tático.

O debate não é sobre o que Neymar já foi — é sobre o que consegue entregar agora. Se transformar brilho isolado em sequência consistente, a convocação será consequência, não pressão popular.

Rogério Silva

@papoesportivodc