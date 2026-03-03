Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

‘Apagão’ afeta 40% da indústria na Zona da Mata

As fortes chuvas que atingem a Zona da Mata provocaram um apagão produtivo em Juiz de Fora e Ubá, afetando cerca de 40% da capacidade industrial ativa das cidades. O cenário é considerado crítico para a indústria local, que sofre com a perda de estoques, maquinários, instalações elétricas e matéria-prima. O prejuízo pode ganhar dimensões ainda mais extremas, já que ameaça desestruturar consideravelmente a cadeia produtiva regional. As informações foram detalhadas pela presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) – Regional Zona da Mata, Mariângela Marcon (Diário do Comércio)

Araxá faz debate sobre aplicativos

A Câmara Municipal de Araxá realizou uma reunião com representantes de aplicativos de mobilidade urbana, vereadores e a secretária municipal de Segurança Pública, Nayara Pacheco, para discutir a atuação das plataformas no município. O encontro foi motivado pela preocupação dos empresários locais com a chegada de novos aplicativos que, segundo eles, não estariam cumprindo as exigências estabelecidas pela Prefeitura para o transporte de passageiros. (Jornal Interação)

Vereador de Uberaba é condenado

O vereador de Uberaba, Thiago Mariscal dos Santos, foi condenado pela 3ª Vara Criminal da cidade por divulgar publicações depreciativas e injuriosas contra Marcelo Palmério, então reitor da Universidade de Uberaba (Uniube), que tinha 84 anos à época dos fatos. De acordo com a decisão judicial, Mariscal utilizou sua conta no Instagram no início de 2024 para veicular informações falsas sobre Palmério, associando-o indevidamente a condenações criminais e utilizando expressões ofensivas, como “coronelismo”, para atacar a honra do reitor. (Jornal da Manhã)

Padre Paraíso faz regularização fundiária

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede-MG), e em parceria com a Prefeitura Municipal de Padre Paraíso, realizou a entrega de 389 títulos de regularização fundiária para famílias do bairro BelaVista, no município do Vale do Jequitinhonha. A ação faz parte do programa Minas Reurb, coordenado pela Sede-MG, e que, desde 2019, viabilizou mais de 85 mil títulos, dos quais, cerca de 21 mil já foram entregues em 301 municípios de todas as regiões do estado. (Diário Tribuna)

Santa Casa recebe equipamento

A Santa Casa Montes Claros recebeu o segundo equipamento de hemodinâmica do hospital, reforçando sua posição como uma das instituições mais completas do norte de Minas Gerais na realização de procedimentos cardiovasculares, neurológicos e vasculares de alta complexidade. O novo equipamento, modelo Philips Azurion 5, representa um investimento estimado de R$ 3,4 milhões, com recursos próprios da instituição. O primeiro equipamento de hemodinâmica foi recebido em abril de 2025 e entrou em operação em outubro do mesmo ano. (Gazeta Norte Mineira)

Leste ganha indústria

O Leste de Minas passa a contar com uma nova indústria dedicada à produção e transformação de café e chocolate. A Café do Leste inaugura neste sábado (28), às 10h, sua estrutura própria no município de Santa Rita do Itueto, formalizando a operação industrial de um projeto desenvolvido ao longo de mais de uma década. Empresa familiar, a Café do Leste atua na produção de café e cacau em propriedades próprias e realiza o processamento dessas matérias-primas na mesma estrutura, reunindo cultivo, torrefação de café e fabricação de chocolate. (Diário do Rio Doce)

Professores em missão na África

Os professores Fabrício Ávila Rodrigues e Franklin Jackson Machado, do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa (UFV), participaram, entre janeiro e fevereiro, da segunda missão técnica em Ouagadougou, capital de Burkina Faso. A iniciativa integra o projeto de Manejo Agroecológico e Participativo da Seca-da-Mangueira, desenvolvido em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, e com o Instituto do Meio Ambiente e Pesquisa Agrícola (Inera). (Folha da Mata)