Conflito Não é ‘O’ Inimigo

Caríssimo leitor, caríssima leitora, se o amor fosse suficiente por si só, bastaria um olhar demorado ao entardecer e viveríamos todos em lua de mel permanente — com direito à trilha sonora e ao vento suave a favor. Mas a vida, essa mestra às vezes travessa, ensina-nos que AMAR É SENTIMENTO… E COMUNICAR É EXERCÍCIO.

Poucas palavras causam tanto desconforto em um relacionamento quanto CONFLITO . Para muitos, conflito é sinônimo de fracasso, perigo ou desgaste.

Mas, ao longo da vida a dois, podemos desenvolver princípios como descrevi no meu livro “Sete Passos-Chave para uma Comunicação Eficaz”, descobrindo algo muito libertador: o problema não é o conflito, E SIM A FORMA COMO LIDAMOS COM ELE.

Conflitos são inevitáveis quando duas pessoas diferentes caminham juntas. Temos histórias distintas, sensibilidades diferentes, ritmos diferentes. Esperar ausência de conflito é esperar algo que NÃO EXISTE na vida real.

O que realmente faz diferença é se o conflito se torna um campo de batalha… ou um espaço de crescimento.

Muitos desentendimentos não começam grandes. Começam com expectativas não ditas, pequenas frustrações acumuladas, necessidades ignoradas. Quando não faladas, essas coisas se transformam em tensão. E quando a tensão explode, parece que o problema é maior do que realmente é.

Num relacionamento saudável, aprendemos a trazer os conflitos à luz, antes que cresçam no escuro. Isso exige coragem. Exige DIZER O QUE INCOMODA SEM ATACAR, e OUVIR SEM SE DEFENDER IMEDIATAMENTE.

Uma mudança simples, mas poderosa, é trocar a pergunta: “Quem está certo?”

por “O que podemos aprender com isso?”

Quando o objetivo deixa de ser vencer a discussão e passa a ser PROTEGER A RELAÇÃO, o tom muda. A conversa muda. Até o desfecho muda.

Também é importante reconhecer que nem todo conflito precisa ser resolvido na hora. Às vezes, o melhor passo é respirar, refletir e retomar o assunto com mais clareza. A PRESSA RARAMENTE AJUDA. Respeito, sim.

Conheci muitos casais que amadureceram justamente porque aprenderam a atravessar conflitos sem destruir a ponte entre eles. Eles não evitam conversas difíceis — mas EVITAM HUMILHAR, FERIR OU DESQUALIFICAR o outro no processo.

Conflito tratado com respeito pode aprofundar a intimidade. Pode revelar necessidades escondidas. Pode fortalecer confiança. Isso não significa que seja confortável, mas significa que pode ser CONSTRUTIVO.

Este passo nos convida a mudar o olhar: conflito não precisa ser sinal de fim, mas pode indicar que algo importante precisa ser ajustado.

Quando há amor, compromisso e disposição para ouvir, até os momentos difíceis podem nos levar a um lugar melhor.

Prof. W.L. Kruger – Faculdade de Teologia Uriel de A. Leitão – WhatsApp +1-470-604-0806 ou Email: krugerwilma210@gmail.com

ESPAÇO DO NOSSO AMIGO LEITOR:

De São Paulo, SP – Artigo muito importante para o crescimento na vida diária !!! Crescer na capacidade de aprofundar relacionamentos , de tê-los para o crescimento emocional… No conviver, crescemos espiritualmente e tanto mais quanto menos instintivos eles sejam… Astrid Kampf Beutler – Professora e Autora.

De Atlanta, GA – Confesso algo que, durante muito tempo, guardei em silêncio. Depois do meu divórcio, atravessei um período de profunda solidão. Não era apenas a ausência de alguém ao meu lado — era a sensação de incapacidade. Eu me sentia travado, inseguro, como se tivesse desaprendido a me comunicar com uma mulher. A ideia de recomeçar parecia distante demais, quase impossível. Foi então que, quase sem grandes expectativas, tive contato com o livro “Sete Passos para a Comunicação Efetiva entre Pessoas e Casais”. Cada página parecia conversar comigo. Não era apenas teoria — era direção, clareza, esperança prática. Ao mesmo tempo, as conversas francas e a escuta atenta do amigo Rudi foram fundamentais. Ele não me ofereceu fórmulas mágicas, mas sim presença, sabedoria e encorajamento. Continuei lendo e, aos poucos, algo dentro de mim começou a se reconstruir. Hoje, com gratidão e emoção, pude chegar a ele e dizer, com alegria: – Aqui está a minha noiva! O livro e a orientação amiga me conduziram a esta vitória. Estou aprendendo a amar novamente — com maturidade, diálogo e coragem. Ainda há esperança. Sou prova disso. Curtiss HD.