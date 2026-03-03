Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Atingidos pelas chuvas terão restituição

Moradores atingidos pelas fortes chuvas em Juiz de Fora que já pagaram o IPTU 2026 poderão receber o valor de volta. A medida foi regulamentada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) por meio do Decreto nº 17.705/2026, e prevê isenção do imposto para imóveis afetados por enchentes, alagamentos e deslizamentos — inclusive com ressarcimento aos contribuintes que já quitaram o tributo. A iniciativa é válida para imóveis residenciais e não residenciais que tenham sofrido danos físicos ou perdas materiais em decorrência direta das chuvas que levaram à decretação de calamidade pública no município. (Tribuna de Minas)

FGTS liberado para 5 cidades mineiras

Os trabalhadores das cidades de Barão de Monte Alto, Frei Gaspar, Malacacheta, Patrocínio do Muriaé e Senador Firmino, na Zona da Mata mineira, podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por motivo de calamidade pública a partir desta terça-feira (3). A liberação foi autorizada após as tempestades que atingiram as cidades. (Por Dentro de Minas)

Arrecadação alcança 75,93% do previsto

A Prefeitura de Ipatinga realizou, na última sexta-feira (27), audiência pública na Câmara Municipal para apresentar a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2025, consolidando os dados financeiros do exercício. A reunião foi conduzida pela Comissão de Controle da Execução Orçamentária e Financeira do Município, presidida pelo vereador Léo Enfermeiro, com participação do vereador Pastor Fernando Castro, que acompanhou a sessão no plenário. (Portal Silmara Freitas)

BH Airport utiliza robôs

O BH Airport iniciou uma prova de conceito com robôs autônomos 100% elétricos para ampliar a automação e a eficiência da operação aeroportuária. Os testes já contemplaram duas frentes: transporte interno de cargas e limpeza de FOD (Foreign Object Debris – Objetos Estranhos) nas áreas de movimentação de aeronaves. Na atividade de FOD, os veículos são avaliados quanto à capacidade de identificar e recolher resíduos que possam representar risco às aeronaves — etapa considerada crítica para a segurança de pousos e decolagens. (Balcão News)

Café Empresarial reúne lideranças femininas

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros (ACI) realiza no próximo dia 11 de março, quarta-feira, às 8h, mais uma edição do tradicional Café Empresarial, desta vez com um tema alinhado às transformações do mercado e ao fortalecimento da liderança feminina: o protagonismo das mulheres nos negócios e as oportunidades estratégicas para 2026. (Gazeta Norte Mineira)

Prefeito quer vaga no Senado

As articulações para as eleições de 2026 em Minas Gerais começam a se consolidar e já desenham um possível novo cenário no Estado. Nos bastidores, é dada como praticamente certa a pré-candidatura do senador Cleitinho ao Governo de Minas, com a possibilidade de composição tendo Marcelo Aro como vice, em uma aliança que pode contar com apoio do Partido Liberal. Para o Senado, onde duas vagas estarão em disputa, surgem como nomes fortes o deputado Domingos Sávio e o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo. A possível composição reforça a influência política do Centro-Oeste mineiro no cenário estadual. (Portal MPA)