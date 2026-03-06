A criança e o míssil

Uma imagem atravessa o tempo e nos encontra: uma criança e um objeto, talvez sem compreensão plena, apenas talvez, não sei. A breve escalada em um resto de míssil que caiu em um campo perto de Qamishli, no leste da Síria. O projétil, obra insana da grande detenção de poder e de um mundo que se desfaz em violência, repousa na terra com a mesma quietude que um tronco caído, e ali ele virou curiosidade, objeto de inspeção sob o céu cinzento do Oriente Médio.

O mundo entrou em guerra quando os Estados Unidos e Israel lançaram ataques ao Irã no fim de fevereiro, uma nova fronteira de violência que, em poucos dias, se espalhou por toda a região. A cada momento, notícias de perdas, retaliações e tensões diplomáticas somam-se às estatísticas. Mas a fotografia dessa criança, as mãos pequenas tocando metal que significa destruição nos empurra para outra direção.

O projétil ali é mais do que um artefato militar. Ele é lembrança física de que a guerra, mesmo quando travada por nações distantes, por líderes e estratégias, sempre chega aos corpos que ainda estão em formação. Crianças deveriam inventar jogos, não descobrir restos de violência como se fossem brinquedos. E, no entanto, ali está ela, entre pastores e animais, interagindo com um símbolo de morte como se fosse apenas mais um obstáculo a subir. No campo, a normalidade e o absurdo se misturam. O projétil não explodiu onde caiu, mas a guerra já explodiu em diversas partes, fragmentos feriram civis, crianças incluídas. E, ao olhar para a foto, perguntamo-nos quantos infâncias continuarão a encontrar violência como algo quase cotidiano, como se fosse um cenário natural da vida humana.

Essa imagem nos coloca diante do contraste brutal entre o impulso de viver e a presença da destruição. A criança toca o míssil com a ingenuidade de quem ainda não aprendeu a confundir arma com brinquedo, mundo com ruína. Não há teatralidade, não há denúncia explícita, apenas a verdade silenciosa de que, em alguns lugares, o perigo e a curiosidade caminham lado a lado. E talvez aí esteja a surpresa mais profunda dessa cena: ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, a vida insiste em existir, em ser tocada, em ser vivida. A criança não sorri para a câmera; ela simplesmente está ali, tentando escalar algo que simboliza a morte, como se quisesse dominá-la com o gesto simples de subir, de testar a força de seus próprios pés.

Essa imagem nos devolve o que as manchetes muitas vezes escondem: que a guerra não é apenas notícia, é experiência. Não é apenas número, é corpo. Não é apenas conceito, é vida. E nessa vida que se inscreve entre projéteis e campos, nos resta olhar nos olhos de quem ainda não desistiu de brincar, mesmo quando o mundo parece insistir em destruir.