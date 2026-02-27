Foragido da Justiça é capturado no distrito de Macadame, em Inhapim

INHAPIM – Um homem de 42 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso na noite desta quinta-feira (26), no distrito de Macadame, em Inhapim.

De acordo com informações repassadas pela corporação responsável pela ocorrência, a ação teve início após o recebimento de denúncia anônima indicando a possível localização do foragido. Com base nos dados obtidos, equipes se deslocaram até o endereço indicado para averiguação.

No local, os militares fizeram contato com um morador, que foi informado sobre a denúncia e autorizou a entrada na residência. Durante as diligências, o suspeito foi localizado.

Após consulta aos sistemas, foi constatada a existência de mandado de prisão em aberto contra o homem, expedido em razão de regressão de regime. Ele foi cientificado da ordem judicial e preso.

O autor foi conduzido e apresentado à autoridade de Polícia Judiciária para as providências cabíveis.