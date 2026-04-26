Imersão Indústria debate desafios estruturais do país e aponta urgência de reformas

Fotos: Sebastião Jacinto Junior

Evento realizado em Belo Horizonte reúne especialistas e destaca impacto do Custo Brasil na competitividade nacional

A abertura da 8ª edição do Imersão Indústria, realizada no dia 23 de abril, no BH Shopping, em Belo Horizonte, foi marcada pela fala do presidente em exercício da FIEMG, Carlos Mário, que destacou o papel estratégico do encontro para o desenvolvimento do setor produtivo. “Mais do que um evento, o Imersão Indústria é um ponto de encontro de quem constrói o presente e projeta o futuro da indústria brasileira. Um espaço criado para transformar desafios em caminhos, ideias em soluções e conexões em oportunidades reais de negócio”, afirmou.

Em sua fala, ele reforçou a relevância do tema central desta edição. “Esse encontro ganha ainda mais força ao trazer para o centro das discussões um dos principais desafios do país: o Custo Brasil, que representa cerca de 1,7 trilhão de reais por ano, aproximadamente 20% do PIB, e afeta diretamente a competitividade, a produtividade e o crescimento das empresas. É uma realidade que impacta toda a cadeia produtiva e a sociedade como um todo”, disse. Carlos Mário também destacou o propósito do evento diante desse cenário. “É um desafio real, presente no dia a dia de quem empreende, produz e movimenta este país. E é justamente para enfrentar esse cenário que estamos aqui.”

A cerimônia de abertura contou ainda com a participação de Douglas Cabido, representante do Sebrae Minas, que falou em nome dos apoiadores do evento, reforçando a importância da articulação entre instituições para o fortalecimento do ambiente de negócios. Na ocasião, também foi realizada a homenagem ao empresário Maurício Azeredo Roscoe, que recebeu o reconhecimento “Cidadania Corporativa” por seu legado e contribuição ao desenvolvimento do setor produtivo.

Na sequência, o comentarista político e econômico Caio Coppolla conduziu a palestra de abertura com o tema “Custo Brasil – O país tem um encontro marcado com as reformas”. O evento, que segue até o dia 24 de abril com o tema “Custo Brasil: Quando a indústria trava, o Brasil trava”, reúne especialistas de destaque nacional, como o cientista político Professor HOC, o economista Ricardo Amorim e a jornalista Fabiana Berttotti.

Durante a palestra, Coppolla apresentou uma análise crítica sobre o cenário brasileiro até 2026, destacando um ambiente de incerteza econômica, política e social. Entre os principais pontos, ele ressaltou que a segurança pública segue como uma das maiores preocupações da população e apontou sinais de desaceleração econômica, como a queda no consumo e o aumento do endividamento das famílias.

No campo fiscal, o diagnóstico foi de alerta. “Em 2027, seja quem for o presidente, não governa com essas regras fiscais sem gerar dívida pública, inflação e detonar a economia”, afirmou . Ele também destacou que cenários de crise tendem a impulsionar mudanças estruturais. “Somente uma crise produz uma mudança real, quando o politicamente impossível se torna politicamente inevitável”, disse.

No contexto político-eleitoral, a análise apresentada indica uma mudança no perfil ideológico do país, com crescimento da direita entre eleitores mais jovens e avanço em eleições municipais. A projeção apresentada aponta para uma possível mudança no comando político nacional. “Daqui a 8 meses, o Brasil será governado pela direita”, afirmou.

Ainda durante o evento, o economista-chefe da FIEMG, João Pio, apresentou o “Indicador de Impacto Normativo no Custo Brasil (IIN-CB)”, ferramenta inédita desenvolvida para mensurar os efeitos de leis e atos normativos sobre o ambiente produtivo nacional. Elaborado pela Gerência de Economia, em parceria com áreas técnicas, o estudo abrange o período de 2023 a 2025 e avalia 45 normas com base nos 12 eixos do Custo Brasil, combinando critérios qualitativos e monetários. O indicador busca antecipar riscos, identificar gargalos regulatórios e qualificar o diálogo com os poderes Executivo e Legislativo, contribuindo para o aprimoramento do ambiente de negócios.

Os resultados apontam impacto líquido negativo sobre a competitividade do país, com aumento estimado de aproximadamente R$ 147 bilhões nos custos de produção, emprego e investimento no Brasil. O estudo evidencia que os efeitos adversos das normas superam os avanços, especialmente nos eixos “honrar com tributos” e “arcabouço jurídico-regulatório”, reforçando a necessidade de maior atenção à agenda regulatória. A análise também destaca que o monitoramento contínuo e o aperfeiçoamento do indicador podem orientar prioridades de reforma e contribuir para a redução estrutural do Custo Brasil. Clique aqui para conferir o estudo completo.

O Imersão Indústria é uma realização do Sistema FIEMG, com correalização da Confederação Nacional da Indústria. O evento conta com patrocínio master da Vale e apoio master do Sebrae Minas. Usiminas e Sicoob participam como patrocinadores ouro, enquanto AngloGold Ashanti, ArcelorMittal, Herculano Mineração, Bemisa e CBMM são patrocinadores prata. A iniciativa também tem parceria da J. Mendes e da Construtora Barbosa Mello, além de apoio institucional de Allya, AmpliFicar 1a1 + Cluube. Entre os apoiadores estão 98 News, Três Corações, F5 Office e Centro Universitário UNA.

Para conferir as fotos da abertura da 8ª edição do Imersão Indústria, acesse o Flickr do Sistema FIEMG.

Imersão Indústria

Data: 23 a 24 de abril

Local: BH Shopping, Piso Ouro Preto (3º andar) – Rodovia BR-356, nº 3049, bairro Belvedere

Informações: https://www.fiemg.com.br/imersao-industria/

Denise Lucas

Imprensa FIEMG