COLUNA ABRINDO O JOGO

Base forte

Promover, incentivar e apoiar o futebol nas categorias de base foi um dos principais compromissos assumidos pela atual gestão da Liga Caratinguense de Desportos, quando assumiu em março deste ano. Nove meses à frente da LCD, posso afirmar sem dúvida que o compromisso foi cumprido. Foram realizadas competições nas categorias: Sub 11, 13,15 e 17. (Esporte Clube Caratinga, CETTATIC de Caratinga, 1° de Maio de Caratinga, Esplanada de Caratinga, ADIM de Imbé de Minas, São Domingos das Dores, Associação Atlética de Ubaporanga, Córrego Novo, Palmeiras de Santa Efigênia de Caratinga, Ipanemense, Leopardo de Santa Rita de Minas). Os títulos ficaram com: CETTATIC Sub 11, Ipanemense Sub 13, Caratinga, Sub 15 e ADIM Sub 17. Um saldo de 11 times, 483 garotos inscritos em atividade. Indiscutivelmente números expressivos para uma entidade que se quer conta com uma sede e estrutura mínima para funcionar. Além disso, tem encontrado inúmeras dificuldades para se regularizar, outro compromisso da atual gestão. Só par lembrar, são números apenas do futebol de campo. A LCD ainda participou diretamente da organização da Copa da Amizade de futsal, números que iremos abordar em outra coluna.

Esse primeiro ano à frente da entidade foi desafiador e de muito aprendizado. Obviamente nem todos os objetivos foram alcançados. Nem tudo que se pretendia foi possível realizar e falhas cometidas ao longo do percurso. Entretanto, o desejo de acertar e a certeza de estar fazendo o melhor com às condições que se tem, deixa todos com a sensação do dever cumprido. Prá 2023, a esperança é que a Liga Caratinguense de Desportos possa contar com mais parcerias.