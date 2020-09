COLUNA ABRINDO O JOGO

E o Regional?

O ano de 2020 certamente entrará para a história como um dos mais difíceis de toda existência da vida humana. Historiadores, pesquisadores, cientistas, compararam a pandemia de COVID 19 a um evento bélico como a 2ª Guerra Mundial por exemplo, algo capaz de mudar o curso natural da história em todos os sentidos, no esporte não é diferente. Jogos Olímpicos, Copa do Mundo deixaram de acontecer por causas de guerras, no caso da pandemia de 2020 não vai ser diferente com a grande maioria dos eventos. Isso não deixa de fora nosso calendário esportivo regional. Nossas poucas competições ainda existentes, não tem como serem promovidas. A tradicional Copa Distrital este ano já foi cancelada. Até mesmo em função de se tratar de um ano eleitoral que sempre achata ainda mais o tempo para se realizar competições.

O nosso Campeonato Regional também na minha humilde opinião não tem como ser realizado. Afinal, estamos na metade do mês de setembro, normalmente a competição se inicia em agosto com finais em novembro já dentro do período de chuvas, o que não é recomendado. Portanto, não vejo como se promover um certame ainda este ano com os times praticamente todos desativados. Até mesmo as competições já iniciadas antes da paralização, terão dificuldades pra serem retomadas. Sendo assim, penso que todos os envolvidos direta e indiretamente em nosso futebol, deveriam aproveitar esse tempo de inatividade forçada, e usar para uma profunda reflexão sobre como temos tratado nosso futebol amador e como podemos melhorá-lo.

Mineiros: A rodada foi boa

América, Cruzeiro e Atlético venceram seus compromissos na semana. O Coelho fez ótimo jogo diante do Paraná e se igualou em pontos como o líder. Com uma semana inteira para trabalhar, imagino que Lisca deve fazer o time evoluir ainda mais.

O Cruzeiro teve a estreia de Ney Franco e venceu o Vitória por 1 a 0. Sem dúvida, neste momento da Raposa o mais importante é pontuar e se aproximar dos líderes, afinal, espera-se do time grande, mesmo em situação complicada que tenha força para estar entre os primeiros. Entretanto, está cada vez mais claro que o elenco carece de qualificação. Também com uma semana cheia para trabalhar até o próximo compromisso diante do CSA, acredito em evolução da equipe.

Sem Jorge Sampaoli a beira do gramado, o Atlético teve dificuldades diante RB Bragantino. O time oscilou muito dentro do jogo e perdeu intensidade em determinados momentos. A exemplo dos demais mineiros, o Galo terá a semana inteira até o próximo compromisso diante do Atlético GO. Mesmo fora de casa, não tem como tirar o favoritismo do time de Sampaoli.

