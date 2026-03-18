No mês dedicado às bandas marciais, projeto Sustenido destaca formação musical em Bom Jesus do Galho

Iniciativa mobilizou jovens, fortaleceu tradição das bandas e manteve atividades por mais de dois anos

BOM JESUS DO GALHO — No mês em que se celebra a tradição das bandas de música marciais, lembradas especialmente no dia 27, músicos e produtores culturais de Bom Jesus do Galho fazem um balanço positivo do projeto Sustenido – Iniciação Musical, iniciativa voltada à formação musical comunitária no município.

O projeto, desenvolvido por meio do Edital Doce, teve início em abril de 2023 com previsão inicial de duração de três meses. No entanto, diante da adesão dos participantes e do interesse da comunidade, as atividades foram mantidas por mais tempo, estendendo-se até abril de 2025.

Durante esse período, o projeto promoveu aulas teóricas e práticas de música, ensaios coletivos e apresentações públicas, reunindo alunos de diferentes idades e níveis de experiência musical.

Segundo a coordenação da iniciativa, o objetivo foi estimular o aprendizado musical, identificar novos talentos e fortalecer a tradição das bandas no município. “O projeto nasceu com a proposta de incentivar a formação musical e valorizar os talentos locais. A resposta da comunidade foi muito positiva, e isso nos motivou a continuar mesmo diante dos desafios”, afirma Goretti Nunes, responsável pela coordenação do projeto.

As atividades foram conduzidas pelos músicos Cléber Conrado Corrêa e José Nunes, 94 anos, maestro multi-instrumentista voluntário do projeto e um dos músicos mais longevos ainda em atividade no município.

As aulas ocorreram inicialmente na Escola Estadual Padre Dionísio, que cedeu instrumentos de sopro aos alunos. Parte das atividades também foi realizada na residência do maestro, que disponibilizou instrumentos de uso próprio, como piano e outros equipamentos musicais. Posteriormente, as aulas passaram a ocorrer em um espaço cedido pela família de um antigo músico da cidade (in memoriam).

O projeto também contou com a doação de um teclado feita pelo jornalista José Geraldo, de Coronel Fabriciano, além de flautas adquiridas com recursos do edital e outras doadas por colaboradores da comunidade.

MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA

Além da formação musical, o Sustenido promoveu ações de mobilização comunitária, incluindo visitas a escolas, diálogo com famílias e divulgação das atividades em espaços públicos da cidade.

Os organizadores destacam ainda o impacto social das atividades. O projeto acabou se tornando também um espaço de acolhimento para alunos com diferentes realidades e necessidades, incluindo jovens com transtorno do espectro autista, déficit de atenção e outros desafios emocionais.

Ao longo das atividades, mais de 20 alunos participaram das aulas, com média de seis a dez participantes por encontro. Mesmo diante das limitações de recursos e da necessidade de mais professores e instrumentos, o projeto manteve a política de não restringir o ingresso de novos participantes.

TRADIÇÃO

A tradição das bandas em Bom Jesus do Galho tem mais de um século. Registros históricos indicam que a primeira banda da cidade foi fundada por volta de 1910, tendo como um de seus idealizadores Antônio Nunes de Morais.

Mais recentemente, a cidade também sediou o Primeiro Encontro de Bandas de Música, realizado na praça central com apoio da Cenibra, reunindo mais de 200 músicos de diferentes cidades da região.

O professor Cléber Corrêa observa que iniciativas como o Sustenido ajudam a preservar essa tradição. “Em um cenário em que muitos jovens passam cada vez mais tempo diante de telas e dispositivos digitais, projetos de formação musical continuam sendo importantes ferramentas de educação, convivência e valorização da cultura local”, afirma.

A organização agora busca apoio e recursos para retomar as aulas e dar continuidade ao trabalho de formação musical iniciado pelo projeto.