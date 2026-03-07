Karla Dornelas, escritora e poeta de caratinguense, integra a Academia Brasileira de História e Literatura

DA REDAÇÃO – Natural de Caratinga, a poeta, escritora, administradora e servidora pública Karla Dornelas integra o quadro de membros da Academia Brasileira de História e Literatura (ABHL), sendo uma das imortais da instituição. A acadêmica ocupa a cadeira nº 20, cujo patrono é Cecília Meireles, uma das vozes mais importantes da literatura nacional.

A relação de Karla Dornelas com a literatura começou ainda na infância. Desde os nove anos de idade, encontrou na escrita um espaço de expressão, reflexão e sensibilidade. Ao longo dos anos, transformou a palavra em instrumento de encontro humano, construindo uma trajetória marcada pelo afeto, pela imaginação e pela força transformadora da literatura.

Para a presidente da Academia Brasileira de História e Literatura, Anapuena Havena, reconhecer autores que dedicam suas vidas à palavra é também reconhecer o papel da literatura na formação cultural da sociedade.

“A literatura tem a capacidade singular de atravessar gerações e tocar aquilo que há de mais humano em nós. Ao reconhecer escritores que dedicam sua vida à sensibilidade da palavra, à reflexão e à criação literária, fortalecemos também o compromisso com a cultura e com o legado intelectual que será transmitido às próximas gerações. A trajetória de Karla Dornelas expressa justamente essa dimensão da literatura como espaço de sensibilidade, encontro e construção humana.”

Autora do livro de poesias “Simplesmente Você”, publicado em 2009 e atualmente em processo de reedição, Karla desenvolve também projetos voltados à poesia e à literatura infantil. Sua escrita nasce do afeto e busca alcançar o humano, aproximando sentimentos e transformando experiências em palavras que educam, acolhem e despertam.

Ao longo de sua trajetória literária, participou de premiações e projetos editoriais. Entre eles estão o Prêmio Cidade das Palmeiras e o Prêmio de Poesia da Polícia Militar de Minas Gerais, além de participações em diversas antologias e coletâneas nacionais, como Poetize-se, Poesis, Sarau Brasil e NÓS 4 – Poesia e Crônica.

Karla Dornelas também integra a Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes (FEBACLA), onde ocupa a cadeira nº 407, cujo patrono é José do Patrocínio. Em reconhecimento à sua contribuição cultural e literária, recebeu honrarias como a Medalha de Mérito Acadêmico, Mérito Histórico e Cultural, além de distinções voltadas à valorização das tradições culturais brasileiras.

Sua produção literária é orientada por valores como liberdade, igualdade, inclusão e amor à palavra, refletindo o compromisso com a literatura como força viva de transformação, identidade e construção humana.

No contexto das academias literárias, tornar-se imortal significa integrar um colegiado permanente de intelectuais dedicados à preservação da memória cultural, à produção intelectual e à valorização do conhecimento.

“Como integrante da Academia Brasileira de História e Literatura, Karla Dornelas contribui para a missão da instituição de promover a cultura, incentivar a produção literária e preservar a memória intelectual do país”, finaliza Anapuena Havena.