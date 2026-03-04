Quebra-molas na estrada que liga Avenida Professor Armando Alves da Silva ao Bairro Santa Cruz e Dom Modesto

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga deu início a instalação de quatro quebra-molas na via de acesso que liga a Avenida Professor Armando Alves da Silva (extensão da Avenida Dário Grossi) ao bairro Santa Cruz e distrito de Dom Modesto.

A medida tem como objetivo aumentar a segurança no trânsito e contribuir para a redução de velocidade dos veículos que circulam pelo local.

Com a implantação dos redutores de velocidade, a orientação é para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela via, respeitando a sinalização e os limites de velocidade, ajudando assim a evitar acidentes e garantindo mais segurança.

A intervenção faz parte das ações da administração municipal voltadas à organização do trânsito e à prevenção de ocorrências na região.