DIÁRIO, 31 anos: crescendo, se reinventando e conectando gerações

Na imagem, pai e filho dividem o mesmo banco, lado a lado, em um cenário cotidiano que poderia passar despercebido — não fosse o detalhe que a transforma em símbolo do tempo. O pai, Odair José Secundino, 52 anos, segura o exemplar impresso do DIÁRIO DE CARATINGA. Ele lê as manchetes e se prepara para a leitura pausada no gesto clássico de quem está pronto para folhear o jornal. Ao lado, o filho, Yuri Mohandas Machado Secundino, 25 anos, acompanha as mesmas notícias pela tela do celular, em um movimento silencioso, quase automático, típico de sua geração.

Não há troca de palavras visível, mas há diálogo. Um diálogo entre formatos, hábitos e épocas. O papel e a tela coexistem, não como rivais, mas como extensões de um mesmo propósito: o de informar.

A cena materializa, com simplicidade, o que se construiu ao longo de mais de três décadas:

Há 31 anos, nascia em Caratinga um projeto movido por uma convicção simples e poderosa: informar com responsabilidade, proximidade e compromisso com a verdade. Desde então, o DIÁRIO acompanha diariamente a vida da cidade e da região, registrando fatos, contando histórias e dando voz às pessoas que constroem, com trabalho e esperança, o presente e o futuro desta terra.

Ao longo do tempo, o jornal deixou de ser apenas objeto físico para também habitar as telas, sem perder sua essência. A fotografia traduz exatamente essa transição:

O tempo passou, as tecnologias mudaram e a forma de consumir informação também se transformou. O jornal que começou nas páginas impressas hoje também está nas telas dos celulares e nas redes digitais. Crescer, adaptar-se e reinventar-se sempre foi parte dessa trajetória. Igual cantou Belchior em “Como Nossos Pais”: “é você que ama o passado e que não vê / que o novo sempre vem”.

Mas, independentemente do formato, permanece o mesmo compromisso: levar ao leitor informação confiável, relevante e próxima da realidade da nossa gente.

Mais do que registrar uma cena, a imagem revela um vínculo:

Mais do que um veículo de comunicação, o DIÁRIO tornou-se um elo entre gerações. Pais que durante anos folhearam o jornal nas manhãs da cidade hoje veem seus filhos acompanhando as notícias pelo celular. O meio muda, mas a essência permanece: o jornal continua sendo um espaço de encontro entre a comunidade e a informação.

Ali, no silêncio compartilhado entre pai e filho, está também a síntese de uma história:

Chegar aos 31 anos é motivo de orgulho, mas também de responsabilidade. Cada edição reafirma o compromisso com o jornalismo sério, com a ética e com o respeito ao leitor.

E, como na própria imagem, o futuro segue ao lado do passado — não em oposição, mas em continuidade:

Seguimos juntos, crescendo, nos reinventando e conectando gerações.